Почеттино – о победе над РБ Лейпциг: Игроки ПСЖ показали характер. Постепенно мы будем улучшаться

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "РБ Лейпциг" в матче 3-го тура главного клубного европейского турнира (3:2). Цитирует аргентинского наставника пресс-служба УЕФА.

"Это была тяжелая игра, но мы очень рады, что набрали 3 очка. Для нас было важно выиграть и занять первое место в группе. Было сложно противостоять очень хорошей команде, но мы заслужили победу".

"Мы показали характер, проигрывая 1:2. Как и в предыдущих поединках сезона. Мы знаем, что есть вещи, которые нужно улучшать, и будем улучшать их со временем. Но я думаю, что нам нужно похвалить игроков, потому что они очень хорошо выступили".