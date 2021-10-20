Не рисунок стиля, а мазня. Шахтер был разгромлен Реалом, потому что не проявил тактическую гибкость

Пожалуй, фундаментальная фраза Роберто Де Дзерби с его вчерашнего послематчевого спича: "Скажу одно: в последний сезон, когда я буду тренером "Шахтера", мы будем играть в Лиге чемпионов совсем иначе. И в этом сезоне, который будет моим последним, я уверен, мы будем играть в Лиге чемпионов больше как лидеры". Это словно пятиклассник, которому наваляли старшие ребята, пообещал себе подрасти и отомстить.

Или подросток, который записался в спортивный зал и вечерами мечтает о прессе, как у ван Дама на плакате. Однако для того, чтобы пузо превратилось в красивые кубики мышц, нужно не только таскать железо. Нужно не есть хлеба и других мучных изделий, хорошо спать и так далее. Начинать нужно с малого, а свои нынешние силы оценивать реально. Де Дзерби же вчера немного перемудрил. "Я так решил", "пытались показать свой футбол", - вот и получили пять мячей. А с ними практически безнадежное последнее место группы и исторический антирекорд первого круга Лиги чемпионов по забитым.

Итальянец соблазнился той картиной матча, которая была во втором туре с "Интером". Точнее, верил, что так его команда может играть всегда, а соперники будут все на один манер. Если визуально сравнивать расположение игроков на поле, то все выглядело одинаково. Однако против "Интера" в опорной зоне играли Степаненко и Майкон, а за их спинами был надежный Николай Матвиенко. Вчера же на расстрел сопернику оставался один Майкон.

Но и его постоянно тянуло вперед. Де Дзерби сказал после матча, что при конструировании атак Патрик должен был выдвигаться вперед, а Майкон – оставаться в глубине. Однако тепловая карта показывает, что оба давали одинаковую интенсивность в одной и той же зоне – чуть выше линии центра поля и центрального круга. Опорная же зона явно проседала.

Тепловая карта действий Майкона и Патрика (слева) и Реала в целом (справа) / скриншот - whoscored

Обратите также внимание на тепловую карту "Реала". Там две "горячие" зоны. Одна – между центральным кругом и своим радиусом штрафной, другая – между центральным кругом и радиусом штрафной соперника. Именно там, где должны были бы хозяйничать опорные полузащитники соперника. Непонятно, почему Де Дзерби пошел на такую ​​авантюру с открытым футболом. А, возможно, футболисты просто не прислушались к его указаниям и сами шли вперед, наплевав на структуру.

Последнее касается, прежде всего, Майкона. В разрушении он показал игру на уровне Фернандо, который номинально действовал на позиции центрфорварда. Даже хуже, ведь у Фернандо, кроме двух успешных отборов, еще три неудачные попытки отобрать мяч. Тогда как у Майкона всего две попытки за матч. Ни одного выноса, один перехват.

Недаром Майкон сравнивается с Фернандо. Де Дзерби четко сказал, как должен был действовать номинальный форвард – "больше атаковать в глубину, чем приходить ближе к полузащитникам, чтобы получить мяч". В итоге же всё сбилось в кучу, что не давало "Шахтеру" преимущества, а для "Реала" оставляло много пространства и возможностей для своих атак.

Показательна статистика – это тринадцать ударов "Реала" за первый тайм, но только один гол, да и тот залетел от ноги Кривцова. Несчастный случай, однако в целом можно согласиться с Де Дзерби, что его команда до перерыва защищалась хорошо. С маленьким нюансом. Защищалась хорошо в своей штрафной площадке, то есть, в низком блоке. Суммарный показатель "ожидаемых голов" (xG), порожденный этими ударами мадридцев, составил около 0,5. Это мало, но сам факт постоянного выхода соперника на ударную позицию должен был насторожить. Но после перерыва ничего не изменилось. Наоборот, стало еще хуже.

Карта ударов по воротам в исполнении "Реала" (синим) и "Шахтера" (оранжевым) / скриншот - whoscored

Обратите внимание, откуда "Реал" бил – это и радиус штрафной, и штрафная зона, и площадь ворот и даже центральный круг. На линию обороны была обрушена максимальная нагрузка, поскольку центральная ось "Шахтера" практически не работала в отборе. Этим можно объяснить и самый большрй в команде показатель потерь мяча от Кривцова – ему приходилось работать за двоих.

Интенсивность действий Марлона (пятно с желтым кружочком) и Кривцова (пятно с красным кружочком) в матче с "Реалом" / скриншот - whoscored

Марлон занимался тем, чем и всегда и чего, очевидно, от него требует главный тренер. Ведь он постоянно играет в такой манере, постоянно получает критику от журналистов и экспертов, но все равно оказывается в составе и дальше гнет свою линию. Значит, именно таковы требования Де Дзерби. Требования контроля мяча и продвижения с ним далеко в центр поля, даже за центральную линию. Очень интересная тепловая карта Марлона (выше) – сравните с Кривцовым, который меньше встречался с мячом, но перекрывал большую зону на своей половине поля.

Так и не понятно, что Де Дзерби хочет выжать из контроля мяча. "Реал" пропускал в четырех из последних пяти матчей перед визитом в Киев, где должен был противостоять теоретически остроатакующей команде. Защита мадридцев – отнюдь не монолит, но стерильная "тики-таки" "Шахтера" не справилась даже с таким заданием. Только четыре удара в створ, два из которых – от игроков, вышедших на замену, когда матч уже практически проигран – это слишком мало для решения потягаться с "Реалом" в открытом футболе. Пять ключевых передач против восемнадцати у соперника – тоже показательная статистика, не так ли? Вышел классический образец стиля "шашки наголо" – когда ты открываешь сопернику зоны, но чужие для своей пользы не используешь.

Вряд ли это (способность "Шахтера" играть на встречных курсах с грандами) существенно изменится, если не изменится кадровый состав команды, или если те игроки, что есть сейчас, не начнут играть иначе. Прежде всего надо учиться защищаться командно, а если уж не получается – не оставлять вне состава Степаненко (вопрос в том, долго ли еще Тарас сможет находиться на топ-уровне). Де Дзерби справедливо говорил о потерях мяча ("теряли слишком много мячей, особенно полузащитники – Тете, Соломон, Алан. В этих зонах мы теряли слишком много мячей, и в такие моменты "Реал" мог проводить контратаки" (с)), но, пардон, разве это впервые? Вспомните матч с "Александрией" в УПЛ, где "горняков" как раз и погубил высокий процент брака (около 60-ти потерь мяча и лишь 22 отборы). Разве команда научилась на ошибках? Вчера по разным данным дончане допустили от 70-ти до 85-ти потерь. За такое наказывают даже "Шериф" с "Александрией", а против "Реала" – это априори приговор.

Надо расти, мечтать, стараться играть в свой футбол. Но надо также думать о настоящем – о рейтинге клуба и ассоциации, о репутации места, где работаешь. Свой стиль можно демонстрировать, когда он отшлифован и налажен до автоматизма. А когда это только очертания штрихпунктирной линией, получается не стиль, а мазня. Де Дзерби должен был проявить тренерскую гибкость, но не сделал этого.