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"Счёт мог быть и большим". Ребров вспомнил, как Динамо громило Барселону

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В групповом этапе ЛЧ сезона 1997/98

"Счёт мог быть и большим". Ребров вспомнил, как Динамо громило Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров и экс игрок киевского "Динамо" в интервью Diari Ara вспомнил об игре против "Барселоны" в качестве футболиста.

- Та победа на "Камп Ноу" - один из самых ярких моментов в вашей карьере?

- Один из. В то время мы очень хорошо выступали в Европе. Осталась только "Бавария", но им немного повезло. Тогда мы обыгрывали "Реал" Мадрид, но это правда, что против "Барсы" были особенные матчи. 3:0 в Киеве и 4:0 на "Камп Ноу". По ходу матча было ощущение, что счет может быть и большим, - сказал Ребров.

Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 1997/98 "Динамо" победило "Барселону" в Киеве со счетом 3:0. А на "Камп Ноу", благодаря хет-трику Андрея Шевченко добились еще более крупной победы - 4:0.

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В статье: Сергей Ребров Барселона Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Diari Ara

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