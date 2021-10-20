"Счёт мог быть и большим". Ребров вспомнил, как Динамо громило Барселону

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров и экс игрок киевского "Динамо" в интервью Diari Ara вспомнил об игре против "Барселоны" в качестве футболиста.

- Та победа на "Камп Ноу" - один из самых ярких моментов в вашей карьере?

- Один из. В то время мы очень хорошо выступали в Европе. Осталась только "Бавария", но им немного повезло. Тогда мы обыгрывали "Реал" Мадрид, но это правда, что против "Барсы" были особенные матчи. 3:0 в Киеве и 4:0 на "Камп Ноу". По ходу матча было ощущение, что счет может быть и большим, - сказал Ребров.

Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 1997/98 "Динамо" победило "Барселону" в Киеве со счетом 3:0. А на "Камп Ноу", благодаря хет-трику Андрея Шевченко добились еще более крупной победы - 4:0.