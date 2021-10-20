Как банка кока-колы спасла Интер от чудовищного позора. Об одном из самых скандальных матчей еврокубков

Во всех официальных справочниках УЕФА крупнейшими еврокубковыми поражениями миланского "Интера" значатся два фиаско с одинаковым счетом 1:5. Так "нерадзурри" были биты "Реалом" в полуфинале Кубка УЕФА-1985/86 и лондонским "Арсеналом" в группе Лиги чемпионов-2003/04. Но знатоки футбола со стажем знают, что это не совсем верно. В списке "достижений" миланцев должно было значиться еще более унизительное поражение. В 1/8 финала Кубка чемпионов-1971/72 "черно-синие" были раздавлены на выезде менхенгладбахской "Боруссией" – 1:7! Но результат той игры, вероятно лучшей в истории "жеребцов", был аннулирован, а сам поединок вошел в футбольные хроники под названием "La Partita della Lattina" ("Матч жестяной банки"). Сегодня, 20 октября, исполняется ровно полвека тому незаурядному во всех отношениях противостоянию…

В первом раунде Кубка чемпионов-1971/72, прежде, чем встретиться друг с другом, "Интер" и "Боруссия" выбили из турнира греческий АЕК (4:1, 2:3) и ирландский "Хайбернианс" (5:0, 2:1) соответственно. А когда в 1/8 финала жребий свел их в одну пару, явным фаворитом признавался итальянский клуб, в составе которого тогда играло несколько вице-чемпионов мира-1970. И, несмотря на то, что гладбахцы в том году второй раз подряд выиграли Бундеслигу – первыми в истории немецкого футбола, игроки "Интера" были уверены в своем превосходстве. Так, столп обороны "нерадзурри" Джачинто Факкетти на вопрос немецкого журналиста, как он собирается противостоять Гюнтеру Нетцеру, с шутливой улыбкой выдал: "А кто это?".

Джачинто Факкетти, фото - Getty Images

Но вечером 20 октября 1971 года на переполненном "Бекельберг Штадион" в Менхенгладбахе хозяева очень быстро сбили спесь с приезжих звезд. Уже на 7-й минуте Юпп Хайнкес перехватил неудачный вынос мяча от ворот "Интера", молниеносно развернулся и неотразимо пробил. Спустя четверть часа лучший форвард гостей Роберто Бонинсенья в контратаке сравнял счет. Но паритет продержался менее двух минут: датский легионер "жеребцов" Ульрик ле Февр классным обводящим ударом под дальнюю штангу не оставил шансов киперу миланцев Лидо Вьери. А затем началось самое интересное.

На 28-й минуте в Бонисенью, который собирался вбрасывать аут, с трибуны прилетела банка "Кока-колы", после чего итальянец завалился на газон. Момент прилета и точное место попадания не было запечатлено, поскольку матч не транслировался по телевидению: руководство "Боруссии" и телеканал ARD не смогли договориться об уплате НДС в размере 6.000 немецких марок. А потому показания сторон конфликта существенно разнятся. Защитник гладбахцев Людвиг Мюллер, персонально опекавший Бонисенью и все время находившийся с ним рядом, вспоминал:

"Я видел, как банка ударила его по плечу, и первой реакцией Бонисеньи было удивление. Но затем к нему подбежал капитан "Интера" Сандро Маццола и крикнул, чтобы он падал. И Бонисенья рухнул на газон как подкошенный, словно его ударило молнией. При этом банка была почти пустой. Я заметил это, когда пнул ее в сторону скамеек. Бонинсенья пару раз хотел встать, но массажист все время толкал его на землю. Потом его унесли на носилках. Но мы видели, что он подмигивал товарищам по команде. Это была отличная актерская игра".

Партнер Мюллера по команде Райнер Бонхоф с мрачной иронией задавался вопросом, почему никто никогда не номинировал синьора Бонинсенью на Оскар: "Пару секунд он стоял смирно, как при исполнении национального гимна, а потом вдруг сразу притворился почти мертвым". Сам же Роберто Бонисенья в многочисленных интервью всегда отрицал, что имела место инсценировка. Его версия произошедшего была следующей:

"Я собирался вбрасывать аут, когда меня чем-то ударили по голове, и секунд на 15-20 я потерял сознание. Придя в себя, я хотел продолжить играть, но доктор распорядился отправить меня в раздевалку".

А в отчете о матче в итальянской газете La Stampa было сказано, что врач, осматривавший Бонинсенью, обнаружил у нападающего серьезный ушиб теменной кости в результате броска банки.

Сандро Маццола предъявляет банку арбитру

Как бы там ни было, но игра была прервана. Игроки "Интера" окружили голландского рефери Джеффа Дорпманса и отказывались продолжать матч из-за того, что их товарищ по команде лежит с травмой. Судья оказался в довольно щекотливой ситуации. Он имел полное право увести обе команды с поля и прекратить матч. Но решил не делать этого. Позже он пояснил свое решение:

"Главный комиссар полиции Менхенгладбаха попросил меня не останавливать матч. На стадионе было семь тысяч итальянских болельщиков, которые могли организовать очень серьезные беспорядки. К тому же, я убедился, что Бонинсенья сыграл в той ситуации, как отличный актер. Прилетевшая банка была вскрыта, а потому удар не мог быть таким сильным. Я, конечно, не оправдываю злодея-болельщика, но реакция итальянского футболиста, наверное, могла быть иной…"

В итоге, через семь минут взаимных упреков, оскорблений, взываний к арбитру и размахиваний руками, матч таки продолжился. В оставшееся до конца первого тайма время немцы устроили голевой фейерверк. Ле Февр, Нетцер и Хайнкес трижды заставляли гостей начинать с центра, и на перерыв команды ушли при счете 5:1. В антракте наставнику "Интера" Джованни Инверницци пришлось заменить "поплывшего" основного вратаря Лидо Вьери (который, к слову, в чемпионском сезоне-1970/71 установил рекорд Серии А, продержавшись 685 минут без пропущенных мячей) на молодого Ивано Бордона. Второй тайм прошел с вальяжным превосходством немцев, и голкиперу-резервисту всего дважды пришлось вынимать мяч из сетки – после ударов Гюнтера Нетцера и Клауса-Дитера Зилоффа с пенальти.

Итоговые 7:1 потрясли всю футбольную Европу. Трудно было поверить, что "Интер", считавшийся одним из претендентов на трофей, мог так опозориться. Но уже на следующий день УЕФА занялся рассмотрением протеста, поданного итальянцами. "Нерадзури" настаивали на том, что инцидент с брошенной банкой кардинально повлиял на конечный итог матча. "Все случилось при счете 2:1, и мы еще легко могли бы отыграться. Но с того момента никакой игры уже не было. Мы действовали на автомате, задаваясь вопросом, что будет дальше. Кто-то думал о переигровке, кто-то ждал, что нам присудят победу, а некоторые и вовсе не хотели продолжать матч", – сетовал Джачинто Факкетти.

Технические победы для проигравшей стороны тогда еще не практиковались. А потому было лишь два варианта разрешения ситуации: оставить в силе результат поединка, оштрафовав "Боруссию" за поведение болельщиков, или просто переиграть матч. Рефери Джефф Дорпманс сообщил Дисциплинарному комитету УЕФА, что не обнаружил никаких травм у Бонинсеньи, а потому, по его мнению, аннулирование результата матча было излишним. Но арбитр не стал слишком рьяно отстаивать свою позицию, поскольку знал, что это может быть чревато для него лично – в то время в структурах УЕФА было довольно много итальянцев. В итоге, после нескольких заседаний УЕФА принял решение аннулировать результат матча в Менхенгладбахе (впервые в истории еврокубков) и провести переигровку.

"Это лучшее, чего мы могли добиться, – признавался потом вице-президент "Интера" Пеппино Приско, адвокат по профессии, принимавший участие в переговорах с УЕФА. – Победа по умолчанию не была предусмотрена правилами, так что это было единственно возможное решение в нашу пользу". Кроме того, Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Боруссию" на 10.000 швейцарских франков и постановил, что три следующих домашних матча в еврокубках "жеребцы" должны проводить на стадионах, расположенных не ближе, чем в 100 км от Менхенгладбаха.

Та самая банка

Таким образом, матч-реванш в Милане де-юре стал первым актом противостояния соперников после аннулирования результата. Встреча завершилась победой "Интера" 4:2, причем, один из голов в ворота немцем забил Бонисенья. А переигровка на Олимпийском стадионе в Берлине, несмотря на подавляющее преимущество гладбахцев, завершилась нулевой ничьей. Героем той встречи стал Ивано Бордон, в самом дебюте взявший пенальти от Зилоффа, а потом выдавший еще с полдюжины суперсейвов. А антигероем вновь оказался… Роберто Бонисенья. За пару минут до конца поединка итальянец еще раз сыграл роль "плохого парня", в жестком стыке сломав ногу Людвигу Мюллеру. "Интер" прошел дальше, дойдя в том сезоне до финала, где уступил "Аяксу". А на официальном сайте "Боруссии" текст о втором раунде Кубка европейских чемпионов-1971/72 заканчивается словами:

"7:1 на "Бекельберге", которые официально объявлены недействительными, навсегда останутся в нашей памяти".

Что касается злополучной банки "Кока-колы", то после игры в Менхенгладбахе ее в качестве сувенира увез в свой родной Арнем арбитр встречи Джеф Дорпманс. И она в течение 40 лет хранилась в музее местного "Витесса". Осенью 2011 года президент "Боруссии" Стефан Шиперс попросил, чтобы голландцы по случаю 40-летия инцидента вернули эту реликвию на родину. Просьба была удовлетворена летом 2012-го, и с момента открытия клубного музея "жеребцов" 3 мая 2019 года легендарная жестяная банка из-под газировки хранится там.