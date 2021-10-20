Манчестер Юнайтед - Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и "Аталантой" Руслана Малиновского.

Бергамаски на данный момент возглавляют таблицу своей группы, набрав четыре очка. У манкунианцев пока дела складываются не лучшим образом: три балла и промежуточная третья строчка в табели. В прошлом сезоне подопечные Уле Гуннара Сульшера не вышли в плей-офф чемпионской лиги. Как будет на этот раз?

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко