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Манчестер Юнайтед - Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Главный поединок среды в чемпионской лиге
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и "Аталантой" Руслана Малиновского.
Бергамаски на данный момент возглавляют таблицу своей группы, набрав четыре очка. У манкунианцев пока дела складываются не лучшим образом: три балла и промежуточная третья строчка в табели. В прошлом сезоне подопечные Уле Гуннара Сульшера не вышли в плей-офф чемпионской лиги. Как будет на этот раз?
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 октября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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