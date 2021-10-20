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Манчестер Юнайтед - Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Главный поединок среды в чемпионской лиге

Манчестер Юнайтед - Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Манчестер Юнайтед" и "Аталантой" Руслана Малиновского.

Бергамаски на данный момент возглавляют таблицу своей группы, набрав четыре очка. У манкунианцев пока дела складываются не лучшим образом: три балла и промежуточная третья строчка в табели. В прошлом сезоне подопечные Уле Гуннара Сульшера не вышли в плей-офф чемпионской лиги. Как будет на этот раз?

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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