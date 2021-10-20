  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тарас вышел на поле при счете 0:4

Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями после поражения от мадридского "Реала" (0:5) в Лиге чемпионов.

- Не хватило вашей команде вертикальности, передач за спину, слишком много горизонтальных.

– Нет, я думаю, мы делали и то, и другое. Но мы теряли много мячей, не играли точно в полузащите. Когда мы на половине поля соперника теряли, то они играли очень хорошо, потому что у них есть техничные футболисты. Они хорошо играли на скорости.

Читайте такжеНе рисунок стиля, а мазня. Шахтер был разгромлен Реалом, потому что не проявил тактическую гибкость

- Как вам сегодня характер команды?

– Я не думаю о проблемах с характером. Команда в первом тайме играла хорошо. Мы пропустили такой гол, который нам мешал. В конце, когда они забили второй, третий гол, возможно, кто-то опустил руки. И такое случается.

Читайте такжеБензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой

- Возможно, Степаненко не хватило, надо было его в старт поставить?

– Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит после игры. Но он прав, – сказал Де Дзерби.

Напомним, Степаненко вышел на поле только на 79-й минуте, когда "горняки" проигрывали уже со счетом 0:4.

Читайте такжеВпервые в истории Шахтер не смог забить в 3-х стартовых турах ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
20.10.2021 в 15:20
А не пошёл бы ты накуй, экспериментатор хренов.
Ответить
0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
20.10.2021 в 14:45
Интересен мотив принятого решения не ставить Степаненко
Ответить
0
0
unnamed (Cape May)
20.10.2021 в 14:51
Там все понятно - зачем ставить в старт матерого опорника, который выжигает центр поля, когда есть Маркос Антонио, непонятно чем вообще занимающийся. На атаку не работает, в защите не успевает - самый верняк будет играть в старте.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...