Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями после поражения от мадридского "Реала" (0:5) в Лиге чемпионов.

- Не хватило вашей команде вертикальности, передач за спину, слишком много горизонтальных.

– Нет, я думаю, мы делали и то, и другое. Но мы теряли много мячей, не играли точно в полузащите. Когда мы на половине поля соперника теряли, то они играли очень хорошо, потому что у них есть техничные футболисты. Они хорошо играли на скорости.

- Как вам сегодня характер команды?

– Я не думаю о проблемах с характером. Команда в первом тайме играла хорошо. Мы пропустили такой гол, который нам мешал. В конце, когда они забили второй, третий гол, возможно, кто-то опустил руки. И такое случается.

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- Возможно, Степаненко не хватило, надо было его в старт поставить?

– Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит после игры. Но он прав, – сказал Де Дзерби.

Напомним, Степаненко вышел на поле только на 79-й минуте, когда "горняки" проигрывали уже со счетом 0:4.