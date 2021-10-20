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Защитник Шахтера: Неудачи случаются, мы это переживем и восстановимся

Лига Чемпионов
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Марлон оценил поражение команды от мадридцев (0:5)

Защитник Шахтера: Неудачи случаются, мы это переживем и восстановимся

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Думаю, в таких матчах очень интересно, что у каждого тренера есть своя идея и понимание ведения игры. Де Дзерби не должен менять свой стиль игры, он должен продолжать так играть. Это связано с характеристиками игроков, которые есть в "Шахтере".

Мы любим доминировать в игре, прессинговать. Иногда случаются неудачи, мы это переживем и восстановимся", – сказал Марлон.

Напомним, "Шахтер" занимает последнее, 4-е место в своей группе, не имея в активе побед.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Марлон
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Источник:
Бомбардир

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