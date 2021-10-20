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Можно было и выигрывать. Динамо U-19 сыграло в сухую ничью со сверстниками из Барселоны

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда показала высокий уровень

Можно было и выигрывать. Динамо U-19 сыграло в сухую ничью со сверстниками из Барселоны

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0

Барселона U-19: Рафус - Валье, Риад, Алмейда, Хуанола - Сола, Касадо, Гарридо - Фуэнтес, Барбера, Акомач.

Динамо Киев U-19: Нещерет - Вивчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк - Яцык, Бражко, Царенко - Диалло, Попов, Волошин.

Предупреждение: Гарридо 27, Касадо 52, Сола 85 - Попов 42, Боль 56

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В статье: Барселона Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига Чемпионов
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