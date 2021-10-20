Лига Чемпионов
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Можно было и выигрывать. Динамо U-19 сыграло в сухую ничью со сверстниками из Барселоны
Команда показала высокий уровень
Александр Приходько - UA-Футбол
Барселона U-19 - Динамо U-19 0:0
Барселона U-19: Рафус - Валье, Риад, Алмейда, Хуанола - Сола, Касадо, Гарридо - Фуэнтес, Барбера, Акомач.
Динамо Киев U-19: Нещерет - Вивчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк - Яцык, Бражко, Царенко - Диалло, Попов, Волошин.
Предупреждение: Гарридо 27, Касадо 52, Сола 85 - Попов 42, Боль 56
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