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Педриньо: Первый тайм с Реалом мы провели более-менее на равных
Однако после перерыва команда развалилась
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Педриньо подвел итоги
– Мы прекрасно знали, что "Реал" – очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский "Реал", пришлось сложно.
– Не хватило характера?
– Не знаю. С такой командой, как "Реал", мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч – там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.
– В первом тайме вы очень неплохо выходили контролировать мяч, но не было моментов. Чего не хватало?
– Да, думаю, первый тайм мы отыграли достаточно неплохо, владели мячом. К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно это уметь, иначе мы будем пропускать. Так и происходило.
– Что поменялось во втором тайме? Вышли Марлос, Маркос…
– Все – хорошие игроки с разными характеристиками. Постарались в чем-то прибавить, быть более эффективными, владеть еще больше мячом, но этого не произошло – мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.
– Было ощущение, что с этим "Реалом" можно играть?
– Да, повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит.
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