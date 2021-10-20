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Педриньо: Первый тайм с Реалом мы провели более-менее на равных

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Однако после перерыва команда развалилась

Педриньо: Первый тайм с Реалом мы провели более-менее на равных

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Педриньо подвел итоги поражение от мадридского "Реала" (0:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы прекрасно знали, что "Реал" – очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский "Реал", пришлось сложно.

– Не хватило характера?

– Не знаю. С такой командой, как "Реал", мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч – там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.

– В первом тайме вы очень неплохо выходили контролировать мяч, но не было моментов. Чего не хватало?

– Да, думаю, первый тайм мы отыграли достаточно неплохо, владели мячом. К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно это уметь, иначе мы будем пропускать. Так и происходило.

– Что поменялось во втором тайме? Вышли Марлос, Маркос…

– Все – хорошие игроки с разными характеристиками. Постарались в чем-то прибавить, быть более эффективными, владеть еще больше мячом, но этого не произошло – мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.

– Было ощущение, что с этим "Реалом" можно играть?

– Да, повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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