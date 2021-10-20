Алан Патрик: Поражение Реалу очень сложно далось, но еще есть три матча

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик прокомментировал матч Лиги чемпионов с "Реалом" (0:5).

– Алан, что пошло не так и какой момент матча стал переломным?

– Прежде всего нужно сказать о качестве. Это все-таки "Реал" (Мадрид), очень сильная команда. В первом тайме нам просто не повезло с пропущенным голом. Возможно, если бы было 0:0, то второй тайм сложился немного иначе. После перерыва мы быстро пропустили второй и третий гол, и, думаю, это сказалось на команде, нам не удалось быть чуть более интенсивными в нашей игре. "Реал" за счет своих сильных качеств создал огромное количество моментов. Было очень тяжело как-то отреагировать. Можем только поздравить их с победой.

– "Реал" добавлял агрессии в ходе первого тайма, а у нас не получалось отодвинуть игру. Можно сказать, что оборона мадридцев была идеальной?

– Да, действительно, мы поддавались очень тщательному прессингу соперника, он не пропускал нас к своим воротам. Эта игра послужит нам уроком, даст понять, в чем мы должны прибавить. Сейчас нужно обдумать весь матч, чтобы стать сильнее.

– Во втором тайме уже пришлось открываться и рисковать? И отсюда такой крупный счет?

– Когда счет был 2:0, мы думали, что, возможно, один гол вернет нас в борьбу, а после третьего пропущенного противник взял игру под контроль, у нас же не получалось проходить к воротам.

– Что происходило в раздевалке и не потеряли ли вы нацеленность на борьбу?

– Это поражение очень сложно далось, но еще три матча. Мы должны думать обо всем последовательно. Верным решением будет окунуться с головой в чемпионат, ведь у нас есть цель. Потом уже к ответному матчу и последующим поединкам нужно хорошо подготовиться, чтобы достичь положительных результатов.