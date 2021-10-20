Матвеев: Невыход Барселоны в плей-офф ЛЧ будет катастрофой

Экс-игрок "Динамо" Олег Матвеев поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояние киевлян с "Барселоной" в 3-м туре Лиги чемпионов .

"Шансы добиться положительного результата у "Барселоны" повыше. Прежде всего, потому, что если испанский гранд сегодня не победит, то ему очень сложно будет рассчитывать на выход в следующий раунд, а для знаменитой и амбициозной "Барселоны" такой исход - катастрофа. Поэтому хозяева будут настроены продемонстрировать все, что умеют. Во-вторых, последний календарный матч в чемпионате Испании – с "Валенсией" показал, что каталонцы постепенно обретают уверенность, особенно это касается линии атаки. В-третьих, нельзя не учитывать тот факт, что сразу несколько ведущих исполнителей "Барселоны" вернулись в строй после травм. Это серьезное подспорье.

Что может противопоставить "Динамо" такой "Барселоне"? В первую очередь, надежность в обороне и молниеносный переход от защиты в наступление. Недавний матч с "Валенсией" показал, что каталонцы у своих ворот далеко не безгрешны и у киевлян обязательно будут возможности забить", - сказал Матвеев.