Гецко: Надеюсь, Динамо с Барселоной сыграет более тактически грамотно, чем Шахтер с Реалом

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от сегодняшнего противостояния "Динамо" с "Барселоной" в 3-м туре Лиги чемпионов .

"После вчерашнего фиаско "Шахтера" в поединке с "Реалом", как-то тревожно за "Динамо", которому сегодня предстоит выяснять отношения с еще одной испанской знаменитостью - "Барселоной". Все же, надеюсь, что киевляне сыграют более тактически грамотно и не будут состязаться с "Барселоной" в открытом бою. Чем это закончилось для "Шахтера" в матче с "Реалом", уже хорошо известно.

Уверен, что динамовцы не будут создавать у своих ворот "автобусы", а просто постараются сыграть максимально сконцентрированно и компактно.

Принимая во внимание турнирное положение, то киевлян в Барселоне устроит и ничья. Если обойдется без осечек в обороне, а действия в атаке будут эффективными, тогда все у подопечных Мирчи Луческу должно получиться", - сказал Гецко.