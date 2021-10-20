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С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня киевское Динамо в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сыграет на выезде с Барселоной.

Уже известны стартовые составы команд.

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, Люк де Йонг, Гави, Депай, Фрэнк де Йонг

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Серхи Роберто, Юмтити, Гонсалес, Бальде

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Шкурин

Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (25)
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max_lugansk (Луганск)
20.10.2021 в 19:35
Все-таки Луческу хочет списать Супрягу перед Суркисом!!! Матч в котором подвиг конечно возможен, но мало вероятен. Супряге нужно будет реализовать шансы 1 к 1, а это....
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.10.2021 в 19:35
У ШД два українця в старті. У ДК - два іноземця. А результати однакові.
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Bush_Dima (Чернігів)
20.10.2021 в 19:34
Тепер зрозуміло навіщо дід так показово Супрягу замінив - щоб пробудити в ньому спортивну злість на матч з Барсою! Цікавий підхід
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0
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LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 19:34
О, Супряга !!!!!!
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0
0
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ascent (Луксор)
20.10.2021 в 19:33
Ясно, обороняться будут все...
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2021 в 19:31
В этом Динамо скорее Гармаш может быть на острие чем Супряга.
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0
0
Наш (Одесса)
20.10.2021 в 19:14
Или спалит окончательно ,или таки разбудит в нём бойца
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+1
0
аr_UPL (Киев)
20.10.2021 в 19:18
Так а що втрачати?
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
20.10.2021 в 19:12
Ну, теперь я за Динамо спокоен...
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
20.10.2021 в 19:10
...Луческу не мазохист, он упорно старается себе доказать, что для него нет нерешенных проблем, ...и в этом его прелесть, хотя лбом пробить стену... Здесь более изощренные методы надо, чтобы достучаться. Ведь Супряги надо всего то поверить в себя, но он чурается бойцовских качеств, видно так воспитан. Ломом здесь ничего не достигнешь, хоть гипнотезера вызывай...)
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+1
0
аr_UPL (Киев)
20.10.2021 в 19:12
так, погоджуюсь, певно старий собі за ціль поставив (а можливо Суркіс старому) вивести це поліно в трансфер 10+
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0
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 18:59
Удачи ДК
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+4
-2
аr_UPL (Киев)
20.10.2021 в 19:00
А чому ти підписуєшся "Питер"? Ти ж родом з Дніпра (Дніпропетровська)
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 19:26
Ракицкий где сейчас играет?
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 19:30
А хто це рахитський?
+1
-1
avatar
walcom (Киев)
20.10.2021 в 18:58
Рамирес бразилам гол забил и в запасе. Суп, с пару метров промазал Львову и в старте. Непонимаю
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+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 18:57
Супряга+Сидррчук, понятно
Ответить
+3
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
20.10.2021 в 18:56
Вперед, Барселона! Заганяйте голубих мертвечукових собак в будку!!!
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+4
-6
Gerd Muller (Житомир)
20.10.2021 в 19:06
Ознака собак це гавкання, тобі вона точно притаманна.
Ответить
+2
-4
kapello (Луганск)
20.10.2021 в 18:47
Супряга просто обязан выстрелить. за доверие надо платить добром хет трика достаточно
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+5
-3
Footballers (Умань)
20.10.2021 в 18:47
Що знову?Буду дивитись Ааланту значить
Ответить
+1
-2
kapkan (Луганск)
20.10.2021 в 19:04
Аталанта в 22:00. Динамо в 20:00.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2021 в 18:45
Луческу мазохист?
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+4
-1
аr_UPL (Киев)
20.10.2021 в 18:57
Ніхто і ніколи при будь якому тренерові в ДК не отримував такого кредиту довіри, як Супряга від Луческу. Напевно так, старий - мазохіст
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+4
0
italiano
20.10.2021 в 19:12
мозахисты купили Голден Витю бревно в Аталанту!
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+1
0


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