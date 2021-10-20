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С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо
Стартовые составы команд
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня киевское Динамо в рамках 3-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, Люк де Йонг, Гави, Депай, Фрэнк де Йонг
Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Серхи Роберто, Юмтити, Гонсалес, Бальде
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Шкурин
Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет
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