С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо

...Луческу не мазохист, он упорно старается себе доказать, что для него нет нерешенных проблем, ...и в этом его прелесть, хотя лбом пробить стену... Здесь более изощренные методы надо, чтобы достучаться. Ведь Супряги надо всего то поверить в себя, но он чурается бойцовских качеств, видно так воспитан. Ломом здесь ничего не достигнешь, хоть гипнотезера вызывай...)