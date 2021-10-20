Буряк: Надеюсь что в данной ситуации ничья с Барселоной будет позитивным результатом для Динамо

Экс-тренер " Динамо " Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от матча киевлян с "Барселоной" в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Мне кажется, динамовцы должны быть готовы к матчу с "Барселоной" на ее поле. Этот поединок фактически ключевой в дальнейшей борьбе за еврокубковую весну как для нашей команды, так и для "Барселоны".

Говорят, сейчас не такая "Барселона", как раньше с Месси. Возможно, но все равно каталонский клуб остается очень сильным. В составе каталонцев есть игроки топ-уровня и без Месси – Агуэро, Депай. "Барселона" играет дома, поэтому для динамовцев матч будет очень сложным. Надеемся, что в данной ситуации ничейный результат был бы позитивным для "Динамо" в Испании.

Не думаю, что "Барселону" стоит сравнивать с "Баварией. Конечно, "Бавария" сбалансирована во всех линиях, выглядит машиной. Но "Барселона", на мой взгляд, тоже прибавляет после неубедительных нескольких игр. Это показал и матч в Примере с "Валенсией". Потенциал хороший, который оставляет "Барселону" в числе фаворитов на чемпионство в Примере.

В сегодняшнем матче на "Камп Ноу" одного желания динамовцам будет недостаточно. Надо будет показать свой максимум во всех компонентах", - сказал Буряк.