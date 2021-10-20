Сабо: Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч. Исмаили и Додо тоже плохи в отборе

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение "Шахтера" в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов (0:5) .

"В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно забрать этот мяч. А кто будет забирать?

Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио - эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который хорош в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому тут нужно поправлять", - сказал Сабо.