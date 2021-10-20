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Сабо: Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч. Исмаили и Додо тоже плохи в отборе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт высказался о матче Шахтер - Реал

Сабо: Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч. Исмаили и Додо тоже плохи в отборе

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение "Шахтера" в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов (0:5).

"В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно забрать этот мяч. А кто будет забирать?

Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио - эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который хорош в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому тут нужно поправлять", - сказал Сабо.

Напомним, что после трех матчей Лиги чемпионов в активе "Шахтера" одно очко и последнее место в группе.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
21.10.2021 в 00:29
тренера нужно менять. в этом вся проблема. и того, кто его приглашал.
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