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Сабо: Майкон, Марлос, Антонио не умеют отбирать мяч. Исмаили и Додо тоже плохи в отборе
Эксперт высказался о матче Шахтер - Реал
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
"В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно забрать этот мяч. А кто будет забирать?
Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио - эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который хорош в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому тут нужно поправлять", - сказал Сабо.
Напомним, что после трех матчей Лиги чемпионов в активе "Шахтера" одно очко и последнее место в группе.
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