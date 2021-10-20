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Пике обогнал Рамоса по голам в ЛЧ
Ещё и забил первый гол Барсы в еврокубках в этом сезоне
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике открыл счет в противостоянии с "Динамо Киев" на 36-й минуте, гол стал для него 16-м в турнире. Также это первый гол "сине-гранатовых" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
По этому показателю Пике обошел экс-защитников "Реала" Серхио Рамоса, который сейчас представляет "ПСЖ", и Ивана Эльгеру – у них по 15 голов.
Теперь защитник "Барсы" делит рекорд результативности в ЛЧ среди защитников с другим бывшим футболистом "Мадрида" Роберто Карлосом, у которого также 16 забитых мячей.
Напомним, что в прошлых двух турах "Барселона" играла с "Баварией" и "Бенфикой". За две встречи "Барса" не забила ни одного мяча.
Gerard Piqué has now scored more Champions League goals (16) than Sergio Ramos (15). #UCL pic.twitter.com/T6yZIJM3tX— Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021
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