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Пике обогнал Рамоса по голам в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ещё и забил первый гол Барсы в еврокубках в этом сезоне

Пике обогнал Рамоса по голам в ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике открыл счет в противостоянии с "Динамо Киев" на 36-й минуте, гол стал для него 16-м в турнире. Также это первый гол "сине-гранатовых" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

По этому показателю Пике обошел экс-защитников "Реала" Серхио Рамоса, который сейчас представляет "ПСЖ", и Ивана Эльгеру – у них по 15 голов.

Теперь защитник "Барсы" делит рекорд результативности в ЛЧ среди защитников с другим бывшим футболистом "Мадрида" Роберто Карлосом, у которого также 16 забитых мячей.

Напомним, что в прошлых двух турах "Барселона" играла с "Баварией" и "Бенфикой". За две встречи "Барса" не забила ни одного мяча.

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В статье: Серхио Рамос Барселона Динамо (Киев) Жерар Пике
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 21:14
срамос уже в отбое
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