Пике обогнал Рамоса по голам в ЛЧ

Защитник "Барселоны" Жерар Пике открыл счет в противостоянии с "Динамо Киев" на 36-й минуте, гол стал для него 16-м в турнире. Также это первый гол "сине-гранатовых" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

По этому показателю Пике обошел экс-защитников "Реала" Серхио Рамоса, который сейчас представляет "ПСЖ", и Ивана Эльгеру – у них по 15 голов.

Теперь защитник "Барсы" делит рекорд результативности в ЛЧ среди защитников с другим бывшим футболистом "Мадрида" Роберто Карлосом, у которого также 16 забитых мячей.

Напомним, что в прошлых двух турах "Барселона" играла с "Баварией" и "Бенфикой". За две встречи "Барса" не забила ни одного мяча.

Gerard Piqué has now scored more Champions League goals (16) than Sergio Ramos (15). #UCL pic.twitter.com/T6yZIJM3tX