Почти без проблем. Зальцбург дома уверенно победил Вольфсбург

Сегодняшний поединок не имел топовой афиши для украинских болельщиков, как, например, матч "Барселоны" с "Динамо" или "Манчестер Юнайтед" с "Аталантой", но получился очень интересным. Прогнозы всех букмекеров оправдались, и "Зальцбург" получил уверенную победу. Однако и для "Вольфсбурга" этот поединок нельзя назвать катастрофическим.

"Зальцбург" не стал делать долгих прелюдий, и уже на 3-й минуте забил с первого же момента. Карим Адейеми получил отличный разрезающий пас в штрафную от Зайвальда и забил точным ударом в нижний левый угол ворот. Команда показала, что ей не нужен долгий разогрев, и "Вольфсбургу" моментально пришлось включаться в игру. На 11-й минуте Доди Лукебакио обыграл нескольких защитников и вошел в штрафную площадь. Он решился пробить, но мяч после удара пролетел рядом с правой штангой. От нее - за пределы поля. Минутой позже следующий момент имел "Зальцбург". Ноа Окафор неплохо обработал мяч и нанес удар с 11 метров, но попал в перекладину. Мяч от нее ушел за лицевую линию.

Уже на 15-й минуте "волки" подали с углового, и Лукас Нмеча мощно внес мяч головой в правый нижний угол ворот. Счет сравнялся, но австрийский клуб на этом не собирался сдаваться. С тех пор и до конца первого тайма подопечные Яйсле раз за разом убегали в контратаки, заставая соперника врасплох. Однако забить больше не удалось.

Второй тайм с первых минут был за австрийской командой. Владение мячом лучше всего об этом говорит. На 57-й минуте яркий момент имел Адейеми. Нападающий после углового пробил головой по воротам, но голкипер великолепно отразил этот удар. Мяч шел четко под перекладину. Несколькими минутами позже свой шанс имел Сушич. Футболист пробивал из пределов штрафной, но один из защитников чудом вытащил мяч с ленточки. Если бы не он, залетел бы круглый в нижний правый угол ворот.

На 65-й минуте "Зальцбург" восстановил преимущество силами Ноа Окафора. После путаницы соперника в защите он пробил из пределов штрафной в нижний правый угол ворот. Таким образом счет стал 2:1. Но на этом команда не остановилась. Подопечные Яйсле хотели добыть уверенную победу, чтобы до конца матча не играть "на валидоле". И это клубу удалось: на 77-й минуте тот же Ноа Окафор шикарно обработал сильную передачу от Бернардо в штрафной площади. Затем игрок избавился от опеки и мощно ударил прямо по центру ворот. Вратарь ничего не смог сделать. Впрочем, как и весь "Вольфсбург" до самого конца поединка.

Встреча между австрийцами и немцами еще больше укрепила положение "Зальцбурга" в группе. Теперь у команды семь очков, а у ближайшего преследователя, "Севильи", всего три. Мало кто перед началом сезона мог ванговать такой успех подопечным Яйсле, но их уровень мы видим собственными глазами. Будет справедливо сказать, что этот клуб выходит на один уровень с командами ТОП-5 лиг.

Зальцбург - Вольфсбург 3:1

Голы: Адейеми 3, Окафор 65, Окафор 77 - Нмеча 15

Зальцбург: Кен — Ульмер, Кристенсен, Вебер, Онпоэн — Ааронсон, Сучич, Камара, Зайвальд — Окафор, Адейеми

Вольфсбург: Кастельс — Руссильйон, Брукс, Лакруа, Мбабу - Баку, Вранкс, Арнольд, Штеффен — Лукебакио, Нмеча.

Предупреждения: Камара 19, Капальдо 87 - Мбабу 47, Арнольд 84