Динамо и Шахтер постарались. Антирекорд Лиги чемпионов – первый круг без голов от двух представителей одной страны

Чемпион и вице-чемпион Украины совместными "усилиями" стали создателями досадного антирекорда. "Шахтер" закончил первый круг группового этапа ЛЧ-2021/22 с одним очком и разницей мячей 0:7; "Динамо" – с одним очком и разницей мячей 0:6. Впервые в истории Лиги чемпионов первый круг группового этапа две (или более) команды из одной страны завершили без голов.

Оба наших представителя занимают после половины дистанции последнее место своего квартета. Следующие матчи "Динамо" и "Шахтер" проведут против "Барселоны" и "Реала" соответственно. Киевляне – дома, дончане – на выезде.