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Динамо и Шахтер постарались. Антирекорд Лиги чемпионов – первый круг без голов от двух представителей одной страны

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Точнее, не постарались, а бездействовали

Динамо и Шахтер постарались. Антирекорд Лиги чемпионов – первый круг без голов от двух представителей одной страны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион и вице-чемпион Украины совместными "усилиями" стали создателями досадного антирекорда. "Шахтер" закончил первый круг группового этапа ЛЧ-2021/22 с одним очком и разницей мячей 0:7; "Динамо" – с одним очком и разницей мячей 0:6. Впервые в истории Лиги чемпионов первый круг группового этапа две (или более) команды из одной страны завершили без голов.

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Оба наших представителя занимают после половины дистанции последнее место своего квартета. Следующие матчи "Динамо" и "Шахтер" проведут против "Барселоны" и "Реала" соответственно. Киевляне – дома, дончане – на выезде.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 23:06
Пiста обом у цьому сезонi.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
20.10.2021 в 23:03
Так ,повне лайно з усіх представників еврокубків,а що найгірше що і надії немає .Ну нічого,головне щоб були здорові)
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djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 22:52
можно было просто статью назвать Ж..П..А.
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 23:07
СРАКА. Не баниться, я бачиш.
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+1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.10.2021 в 22:33
Молодчаги
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+1
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pilips111 (Чернигов)
20.10.2021 в 22:13
Супер! Молодцы
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+1
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 22:13
все закономерно.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:11
Дуже ймовірно, що такі показники будуть і після 5 турів
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