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Супряга, де Пена и Караваев - худшие игроки матча Барселона - Динамо

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Лучший игрок матча - однозначно Жерар Пике

Супряга, де Пена и Караваев - худшие игроки матча Барселона - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" проиграло "Барселоне" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Лучшую оценку среди игроков обеих команд получил Жерар Пике, который забил единственный гол в матче и получил 8,6 от обеих сайтов.

Худшим игроком встречи по версии WhoScored стал Владислав Супряга – 5,8. Лучшими в составе киевского клуба стали Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук – оба по 7,2.

За 61 минуту Супряга ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной попытки обводки, проиграл все 4 верховые дуэли, 1 раз оказался в офсайде, 2 раза сфолил, 15 раз коснулся мяча и отдал 8 точных передач из 8 (100%), в том числе 1 ключевую.

У SofaScore лучшим в составе "Динамо" стал Николай Шапаренко (7,6), худшим – Карлос де Пена и Александр Караваев (оба по 6,2).

Супряга, де Пена и Караваев - худшие игроки матча Барселона - Динамо - изображение 1Супряга, де Пена и Караваев - худшие игроки матча Барселона - Динамо - изображение 2
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В статье: Александр Караваев Барселона Динамо (Киев) Владислав Супряга Карлос де Пена Жерар Пике
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Комментарии (2)
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osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 23:51
ДА,НО КТО ТО ДОЛЖЕН ЖЕ БЫТЬ КРАСАВЧЕГ
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Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 23:37
Какой же у нас Кризис в футболе,чтоб в ВКДК (!!!!!) играют такие как Супряга и Караваев.
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