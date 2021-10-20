Супряга, де Пена и Караваев - худшие игроки матча Барселона - Динамо

"Динамо" проиграло "Барселоне" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Лучшую оценку среди игроков обеих команд получил Жерар Пике, который забил единственный гол в матче и получил 8,6 от обеих сайтов.

Худшим игроком встречи по версии WhoScored стал Владислав Супряга – 5,8. Лучшими в составе киевского клуба стали Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук – оба по 7,2.

За 61 минуту Супряга ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной попытки обводки, проиграл все 4 верховые дуэли, 1 раз оказался в офсайде, 2 раза сфолил, 15 раз коснулся мяча и отдал 8 точных передач из 8 (100%), в том числе 1 ключевую.

У SofaScore лучшим в составе "Динамо" стал Николай Шапаренко (7,6), худшим – Карлос де Пена и Александр Караваев (оба по 6,2).