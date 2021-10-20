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Луческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Второй тайм матча Барселона - Динамо наставнику киевлян понравился

Луческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире MEGOGO прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

– Конечно, я недоволен. Недоволен счетом, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели боязнь играть против "Барселоны" и могли добиться большего. То, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь намного больше агрессивности во сравнению с УПЛ, а соперники техничные и быстрые. У "Барселоны" было 18 фолов, а у нас 7. Фолами они прерывали все наши попытки развить контратаку, они были агрессивнее нас.

Мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели этот барьер. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще и фол был на Гармаше в штрафной, защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" – агрессивность при прессинге в атаке.

В начале матча у нас был момент – выход 3 в 1. На таком уровне нужно реализовывать такие моменты, нужно доводить дело до конца, ведь 1 гол меняет картину на футбольном поле.

– Почему "Динамо" и "Шахтер" не забивают в ЛЧ?

– Потому что уровень нашего чемпионата намного ниже уровня ЛЧ. Когда играешь против таких команд, то понимаешь, что предстоит еще много работы. У нас еще есть ответная игра.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Mexxxxx (Просяная)
20.10.2021 в 23:08
Вот интересно, где-нибудь в Европе еще такое слово звучит в интервью - боязнь. Т.е. люди всю жизнь посвятили этому виду спорта, тренируются, получают немалые деньги, это их профессия. И вот в итоге они выходят целым коллективом и... боятся. Можно уважать мастерство других, быть осторожными и собранными, построить игру от обороны та все что угодно, но выйти на поле и бояться. Ну проиграйте вы, потому что хуже играете в эту игру, не умеете то что другие и это будет понятно, но какого вы жметесь, коленки дрожат, мяч схватил и бытсрей вратарю.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 23:06
дурачек старый. за фолы поражение не дают.
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+1
-2
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 23:09
а ось червону за неспортивну поведінку досить можливо
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
20.10.2021 в 23:01
Старче тобі пора рятувати Бухарест.
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+2
-4
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 23:04
та не кажи. може купити йому вскладчину бричку і нехай вйо додому.
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+1
-3
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 23:00
спізнився із заміною баласту в складі. спізнився вже на півсезона.
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+2
-1
Камонплей
20.10.2021 в 23:13
Він і не збирався його змінювати. сурки ще після звільнення Реброва шукають тренерів що гратимуть з тим що є. Всі ці трансфери та підсилення існують лише в хворенькій уяві дурників що вірять 10 разів повтореній брехні джуніора. А в офісі дк ці розмови навіть не виникають.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 22:55
Да усилене нужно.
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0
-1
efim423 (odessa)
20.10.2021 в 22:50
и в конце не было офсайда на атаке динамо
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+2
0


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