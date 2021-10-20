Луческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире MEGOGO прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

– Конечно, я недоволен. Недоволен счетом, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели боязнь играть против "Барселоны" и могли добиться большего. То, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь намного больше агрессивности во сравнению с УПЛ, а соперники техничные и быстрые. У "Барселоны" было 18 фолов, а у нас 7. Фолами они прерывали все наши попытки развить контратаку, они были агрессивнее нас.

Мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели этот барьер. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще и фол был на Гармаше в штрафной, защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" – агрессивность при прессинге в атаке.

В начале матча у нас был момент – выход 3 в 1. На таком уровне нужно реализовывать такие моменты, нужно доводить дело до конца, ведь 1 гол меняет картину на футбольном поле.

– Почему "Динамо" и "Шахтер" не забивают в ЛЧ?

– Потому что уровень нашего чемпионата намного ниже уровня ЛЧ. Когда играешь против таких команд, то понимаешь, что предстоит еще много работы. У нас еще есть ответная игра.