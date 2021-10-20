ЛЧ. Бенфика - Бавария 0:4. Хорошие 70 минут, но затем - избиение 

Юлиан Нагельсманн в день матча подхватил инфекцию, и не смог присутствовать на “да Луше”. Но и без своего главного тренера “Бавария” провела очень впечатляющий матч против “Бенфики”, взяла три очка и увеличила свой отрыв в группе от второго места до пяти очков.

Матч смотрелся. “Бенфика”, как и обещал Жезуш, играла против фаворита очень смело, агрессивно и интенсивно. Это была борьба, но в хорошем футбольном смысле. “Бенфика” долго сопротивлялась “Баварии”, но в конце у нее просто не хватило сил.

У “Баварии” матч пропускали Горетцка и Дэвис, их заменили Забитцер и Лукас Эрнандес соответственно. Но интересно было не это, а как располагались футболисты линии атаки. В старте на левом фланге вышел Коман, и поэтому Нагельсманн, чтобы не отправлять Сане на нелюбимую для него позицию справа, отправил в его в центр поля, сместив Мюллера как раз на правый фланг. Выглядело интересно, и именно Сане станет героем встречи.

Но сначала “Бавария” забила два гола, которые были отменены VAR. Левандовский забил гол рукой, а офсайд Комана не позволил увидеть свое имя на табло Мюллеру.

Ранее Левандовский пробил прямо в руки Влаходимосу, затем свою великолепную реакцию и пластику продемонстрировал Нойер. Дарвин Нуньес сбросил со своих плеч двух защитников, но вратарь “Баварии” потащил непростой удар уругвайца.

“Бенфика” играла на износ, действуя очень хорошо с мячом, и без него. Во втором тайме Нойеру пришлось еще раз вступать в игру, в этот раз после удара Гонсалвеша, затем свой единственный момент в матче получил Яремчук. Форвард сборной Украины поборолся с Упамекано, протащил мяч, но ударил рядом со штангой.

И все же “Бавария” атаковала и пробивала больше. Влаходимос перевел в штангу удар Павара, затем в стойку отправил мяч у Мюллер.

Переломный момент случился на 70-й минуте. “Бавария” получила право на опасный штрафной, и любопытно было увидеть, что Нойер подбежал к игрокам атаки, давая им какие-то подсказки. Дал ли он какой-то полезный совет? Сказать сложно. Но удар со стандарта у Лероя Сане получился просто идеальным. 1:0.

Это только и нужно было “Баварии”. Пропустив первый гол, “Бенфика” еще продержалась какое-то время, но затем пропустила три гола за четыре минуты. Идеальный пас Киммиха на Гнабри, прострел и Эвертон отправил мяч в свои ворота, затем Сане выполнил красивый ассист на Левандовского, а еще через две минуты Лерой оформил дубль. Это был его бенефис.

Три матча, три победы, разница мячей 12-0. “Баварии” нет равных в своей группе.

Лига чемпионов, группа E, третий тур. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Бенфика” – “Бавария” 0:4

Голы: Сане 70, Эвертон 80 (авт.), Левандовский 82, Сане 85

“Бенфика”: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Алмейда (Гонсалвеш 40), Марио, Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва (Пицци 81), Яремчук (Эвертон 76), Нуньес (Рамос 82)

“Бавария”: Нойер – Павар (Гнабри 66), Упамекано, Зюле, Эрнандес (Ричардс 86) – Киммих, Забитцер (Толиссо 86) – Коман (Мусиала 86), Сане, Мюллер (Станишич 77) – Левандовский

Предупреждения: Отаменди 45, Марио 51 – Упамекано 56, Лукас Эрнандес 59