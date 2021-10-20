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Куман - о матче с Динамо: Должны были убить интригу раньше, не доводить дело до нервной концовки

Лига Чемпионов
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В воскресенье Барса в чемпионате сыграет с Реалом

Куман - о матче с Динамо: Должны были убить интригу раньше, не доводить дело до нервной концовки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с Динамо (2:0).

"Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

Теперь нас ждет "классико" (в воскресенье), а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением", - сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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