Куман - о матче с Динамо: Должны были убить интригу раньше, не доводить дело до нервной концовки

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с Динамо (2:0).

"Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

Теперь нас ждет "классико" (в воскресенье), а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением", - сказал Куман.