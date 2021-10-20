Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман - о матче с Динамо: Должны были убить интригу раньше, не доводить дело до нервной концовки
В воскресенье Барса в чемпионате сыграет с Реалом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал
"Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.
Теперь нас ждет "классико" (в воскресенье), а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением", - сказал Куман.
Популярное сейчас
- Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
- Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Новости по теме
- 09:50 Прогнозы на футбол Барселона - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
- 21:15 Зарубежные Луческу: Я согласен с Куманом - Барселоне будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне ЛЧ
- 17:23 Зарубежные Куман: Мы рискуем своим будущим в ЛЧ, поэтому должны дважды обыграть Динамо