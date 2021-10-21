Луческу: Замена Супряги? Я так захотел

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов на "Камп Ноу".

– Заслуженная победа "Барселоны". Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство этому – 18 фолов, которые они сделали, не давая нам развивать атаки. В то же время у нас было всего 7. "Барселона" обыграла нас за счет того, что прессинговала, агрессивнеё действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли.

Во втором тайме мы лучше начали выходить из обороны, начали действовать более спокойно, более разумно, умело уходили от прессинга соперника. Но, к сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворила. Заслуженная победа "Барселоны". Им нужна была эта победа, потому что у них идет смена поколения и сейчас сложный период. Надеюсь, что второй тайм нам добавил уверенности, что мы можем играть лучше с "Барселоной" и добиваться результата.

– Почему вы заменили Супрягу?

– Потому что так захотел, его нужно было менять. Гармаш вышел на поле и сыграл достойно.