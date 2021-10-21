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Пике: Динамо плотно сидело в обороне, и это доставило нам немало проблем

Лига Чемпионов
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Жерар забил единственный гол в матче

Пике: Динамо плотно сидело в обороне, и это доставило нам немало проблем

Faisal HQ

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Динамо" (2:0).

"После двух первых матчей, в которых мы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, эта игра имела важное турнирное значение. Нам нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Считаю, что мы хорошо справились с задачей, хотя нужно справляться лучше. "Динамо" ни разу не ударило в створ, но это потому, что они плотно сидели в обороне, и это доставило нам немало проблем.

Мы не привыкли проигрывать. Этот сезон начался для нас не так, как мы хотели. Мы помогаем молодым игрокам расти и совершенствоваться. Думаю, что если мы проявим терпение, то сможем бороться за титулы, особенно с учетом того, что в составе вернулись важные игроки, которые восстановились после травм", - сказал Пике.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Жерар Пике
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