ЛЧ. Четвертый 1:0 Ювентуса подряд - на этот раз в гостях над Зенитом

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Санкт-Петербург. "Газпром Арена"

"Зенит" - "Ювентус" 0:1

Гол: Кулушевски 86

"Зенит": Крицюк, Чистяков (Круговой 89), Ловрен, Ракицкий, Караваев (Сутормин 61), Барриос, Вендел, Сантос, Малком (Кузяев 69), Дзюба (Азмун 61), Клаудиньо (Ерохин 89)

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро (Куадрадо 58), Локателли (Артур 58), Бентанкур (Рэмзи 84), МакКенни, Бернардески (Кулушевски 58), Кьеза, Мората (Кен 76)

Предупреждения: Барриос 30, Караваев 46 - Артур 60, Рэмзи 90+4

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

"Ювентус" стер худшее начало сезона в лиге за полстолетия пятью победами подряд во всех турнирах. В том числе и тремя 1:0 подряд. С 1:0 над "Челси" и 3:0 в Мальме в Лиге Чемпионов Массимилиано Аллегри смог заявить о "матчболе" в Санкт-Петербурге на выход из группы. Ещё до этого, в сентябре, он заявил, что именно матчи против "Зенита" будут ключевыми. Хотя ведь из этого исходило, что гостевой прежде всего лучше не проиграть. А "Зенит" после двух поражений в своей лиге подряд боялся команду, которую Сергей Семак назвал "машиной по добыванию результата".

Что получилось в итоге? Долгие минуты осторожной и весьма скучной игры. Казалось, что закрытая крыша стадиона не только защищала команды от холода и снега, но и лишала их кислорода для бега и мышления.

О первом тайме лучше поскорее забыть. Особенно о первых 25-ти минутах лишь с одним ударом по воротам. Клаудиньо издали. Пусть и он был опасным, с обманчивой траекторией. Щесны с трудом вытащил. В целом же команды просто устроили сумо в центре поля, двигаясь крайне медленно. Далее они уже начали приближаться к штрафной соперника, даже заходили туда, даже посылали мячи, подавали угловые и штрафные. При доминировании, 62-ух процентах владения мячом гостями. Но всё это вылилось лишь в два плохих удара Кьезы издали, неудачные удары головой Сандро и Чистякова.

Второй тайм уже начался гораздо энергичнeе. "Ювентус" усилил скорость и силу давления. Мората блестящим пасом вывел МакКенни на вратаря, и Крицюку пришлось спасать. Вендел в контратаке также выскочил на вратаря, и Щесны не отстал от коллеги. Опасные забросы на Куадрадо и Клаудиньо были завершены хуже, неточно. Хотя вратарей удары прошли. Ещё пару ударов хозяев, в том числе и Ярослава Ракицкого во время углового, заблокировали. В начале последней четверти матча "Зенит" ещё и пробовал позиционные атаки. Вот как раз тогда темп и острота вновь сильно упали.

И всё же "Ювентус" нашёл свой любимый результат, когда уже казалось, что забить здесь никто не способен. Двумя единственными опасными моментами в последние 20 минут были навесы и удары туринцев головой. МакКенни не попал, а вот от головы Кулушевски с навеса Де Шильо (по ходу матча Маттиа перешёл с правого фланга обороны на левый) мяч неуклюже поскакал в сетку.

Четвертый 1:0 "Юве" подряд во всех турнирах. Шестая победа подряд. Восьмой матч без поражений подряд. Пять матчей подряд в групповых турнирах Лиги Чемпионов без пропущенных. Девять очков после трех туров нынешнего турнира. Семак прав. Аллегри восстановил туринскую машину для достижения результата, причем довольно быстро. И она вновь не подвела.