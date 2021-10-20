Лига Чемпионов, группа H. Третий тур

20 октрября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Мальме" 4:0

Голы: Кристенсен (9), Жоржиньо (21, пен, 57, пен), Хавертц (48)

"Челси": Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Джеймс, 66), Канте (Сауль, 65), Жоржиньо, Чилуэлл (Алонсо, 66) – Маунт, Вернер (Хадсон-Одои, 44), Лукаку (Хавертц, 23)

"Мальме": Далин (Диавара, 46) – Ларссон, Нильсен, Брорссон – Бергет (Мойсандер, 84), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Кристиансен (Налич, 58), Ульссон – Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 46)

Предупреждения: Нильсен (19), Кристиансен (53), Ларссон (56)

"Челси" уверенно переиграл "Мальме" на своём поле, добыв самую крупную победу за время работы Томаса Тухеля. "Синие" выглядели бордо и неожиданно свежо, хоть и на фоне соперника, явно не соответствующего уровню Лиги Чемпионов.

В последнее время Тухель явно заигрался со слишком прагматичным и надёжным футболом, и положительные результаты давались всё труднее и труднее. Точкой невозврата стал матч с "Брентфордом" (1:0) на выходных, в котором новичок АПЛ последние 20 минут так доминировал над чемпионами Европы, как в последний раз это с "синими" делала "Барселона" Хосепа Гвардиолы в далёком полуфинале ЛЧ начала десятых.

Тренер сделал выводы и "Челси" действительно выглядел очень агрессивно больше часа игрового времени. Включали контрпрессинг, быстро комбинировали и вообще выглядели живо. На смену схемы Тухель пока не решается, но и так неплохо. Всё же рабочий механизм нарушать не выглядит разумным.

А ещё защитники в лучших традициях "Челси" создавали угрозу впереди. Силва и Кристенсен организовали дебютный гол во встрече, Рюдигер заработал второй пенальти, а Канте подключался в штрафную как в старые добрые.

Огромной ложкой дёгтя стала потеря сразу сразу двух основных форвардов – Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Первого жёстко сломал Нильсен в эпизоде с первым пенальти, повредив бельгийцу лодыжку. Не будь Большой Ром крепышом, травма могла бы вообще очень серьёзной. Тимо же дёрнул заднюю поверхность бедра. В ближайшие 2-3 недели "Челси" будет существовать без форвардов.

Ироничным в этом смысле выглядит сегодняшний дубль Жоржиньо. Именно штатный пенальтист стал лучшим бомбардиром "Челси" в АПЛ в минувшем сезоне, подсвечивая проблему команды с форвардами. Кстати, после промаха в послематчевой серии пенальти на Евро итальянец пересмотрел манеру исполнения 11-метровых.

В ближайшие недели "синим" придётся обходиться без нападающих, благо календарь выглядит не таким уж сложным – "Ньюкасл", "Норвич", "Саутгемптон" в кубке, ответка с "Мальме" и "Бернли". Нелёгкий вызов для Тухеля и всего "Челси". Зато захватывающая интрига – как один из самых гибких тренеров мира будет решать эту проблему.