Лига Чемпионов
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3:1. Зальцбург – Вольфсбург. Вырисовался лидер ровной группы – Видео-обзор
Австрийцы побили немцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Зальцбург" обыграл дома "Вольфсбург" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Австрийский клуб уже на 4 очка оторвался от ближайших преследователей.
У "Севильи" 3 очка, "Вольфсбург" и "Лилль" пока набрали по 2.
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