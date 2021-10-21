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3:1. Зальцбург – Вольфсбург. Вырисовался лидер ровной группы – Видео-обзор

Лига Чемпионов
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Австрийцы побили немцев

3:1. Зальцбург – Вольфсбург. Вырисовался лидер ровной группы – Видео-обзор

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Зальцбург" обыграл дома "Вольфсбург" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Австрийский клуб уже на 4 очка оторвался от ближайших преследователей.

У "Севильи" 3 очка, "Вольфсбург" и "Лилль" пока набрали по 2.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов
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