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Теперь мюнхенская машина переехала орлов. Видеообзор разгрома Бенфики от Баварии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика - Бавария ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Теперь мюнхенская машина переехала орлов. Видеообзор разгрома Бенфики от Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" большую часть матча достойно противостояла лидеру группы "Баварии", но затем в настройках португальской команды что-то сбилось. Финальный отрезок поединка оказался провальным. В ворота "Баварии" побывали четыре мяча. Отличился и польский супер-бомбардир Роберт Левандовский. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа E, третий тур. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”
“Бенфика” – “Бавария” 0:4
Голы: Сане 70, Эвертон 80 (авт.), Левандовский 82, Сане 85

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон)
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Комментарии (1)
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veliksarr (Одесса)
21.10.2021 в 02:38
В ворота "Баварии" побывали четыре мяча. Двоешники бл.дь!!!
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