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Теперь мюнхенская машина переехала орлов. Видеообзор разгрома Бенфики от Баварии
Бенфика - Бавария ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" большую часть матча достойно противостояла лидеру группы "Баварии", но затем в настройках португальской команды что-то сбилось. Финальный отрезок поединка оказался провальным. В ворота "Баварии" побывали четыре мяча. Отличился и польский супер-бомбардир Роберт Левандовский. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа E, третий тур. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”
“Бенфика” – “Бавария” 0:4
Голы: Сане 70, Эвертон 80 (авт.), Левандовский 82, Сане 85
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