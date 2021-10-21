Выдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов

МЮ в ходе матча уступал 0:2, но затем добавил так сильно, что не заметил "Аталанту". Победа в ответ всем критикам Сульшера, которые требуют отставки норвежца. Шикарный матч, интересная пред- и послеистория. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2

Голы: Рашфорд 53, Магуайр 73, Роналду 81 - Пашалич 15, Демирал 29