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Выдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов
МЮ - Аталанта ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
МЮ в ходе матча уступал 0:2, но затем добавил так сильно, что не заметил "Аталанту". Победа в ответ всем критикам Сульшера, которые требуют отставки норвежца. Шикарный матч, интересная пред- и послеистория. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2
Голы: Рашфорд 53, Магуайр 73, Роналду 81 - Пашалич 15, Демирал 29
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