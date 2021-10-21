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Выдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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МЮ - Аталанта ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Выдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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МЮ в ходе матча уступал 0:2, но затем добавил так сильно, что не заметил "Аталанту". Победа в ответ всем критикам Сульшера, которые требуют отставки норвежца. Шикарный матч, интересная пред- и послеистория. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2
Голы: Рашфорд 53, Магуайр 73, Роналду 81 - Пашалич 15, Демирал 29

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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