Туринские традиции. Зенит - Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

"Ювентус" победил в присущем для себя стиле – это уже четвертый подряд матч "старой сеньоры" с таким счетом. "Зенит" долго держал защиту, и все же в конце пропустил от Деяна Кулушевски. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Санкт-Петербург. "Газпром Арена"

"Зенит" - "Ювентус" 0:1

Гол: Кулушевски 86