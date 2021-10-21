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Туринские традиции. Зенит - Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

Лига Чемпионов
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Зенит - Ювентус ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Туринские традиции. Зенит - Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" победил в присущем для себя стиле – это уже четвертый подряд матч "старой сеньоры" с таким счетом. "Зенит" долго держал защиту, и все же в конце пропустил от Деяна Кулушевски. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур
Санкт-Петербург. "Газпром Арена"
"Зенит" - "Ювентус" 0:1
Гол: Кулушевски 86

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В статье: Ювентус (Турин) Зенит (Санкт-Петербург)
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