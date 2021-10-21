Лилль - Севилья 0:0. Видеообзор матча

Скучный, пресный, неприметный матч. Но есть то, что есть. Для "Лилля" это уже вторая ничья в этой группе Лиги чемпионов, для "Севильи" – третья. Эти команды, вместе с "Вольфсбургом", отпустили в отрыв "Зальцбург".

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Лилля" - "Севилья".

ЛЧ. Група G. 3-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Севилья" - 0:0