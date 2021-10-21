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Лилль - Севилья 0:0. Видеообзор матча
Лилль - Севилья ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скучный, пресный, неприметный матч. Но есть то, что есть. Для "Лилля" это уже вторая ничья в этой группе Лиги чемпионов, для "Севильи" – третья. Эти команды, вместе с "Вольфсбургом", отпустили в отрыв "Зальцбург".
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Лилля" - "Севилья".
ЛЧ. Група G. 3-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Севилья" - 0:0
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