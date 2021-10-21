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Сидорчук: В атаке нам чего-то не хватает. Возможно, Беседина

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Киевляне минимально проиграли "Барселоне"

Сидорчук: В атаке нам чего-то не хватает. Возможно, Беседина

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от матча с "Барселоной" (0:1) на "Камп Ноу".

- Мы знали, что "Барселона" начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Так как они играли дома и имели 0 очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также понятно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.

- Мирча Луческу просил разыгрывать мяч через голкипера?

- Да. В принципе, мы всегда пытаемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда "Барселона" перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше.

- В прошлом году в ворота "Динамо" забил Пике, в этом году он снова забил. Почему не удается его удержать?

- Не знаю, мы, в принципе, анализировали всех футболистов, в том числе и по поводу стандартных положений. Если помните, тогда он тоже забил после передачи с фланга. Наверное, все дело в высоком уровне футболиста.

- После "Баварии" стал актуальным вопрос, что "Динамо" мало пробивает по воротам соперника, создает мало моментов. Сегодня вообще было 0 ударов в створ ворот…

- Не знаю, это, наверное, больше вопрос к Мистеру по поводу игры… В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот.

- Если "Бавария" сильно выделяется в группе, то с такой "Барселоной" можно бороться?

- В принципе, можно играть, но тоже тяжело. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашнюю игру.

- Мирча Луческу сказал, что, находясь на этом стадионе нельзя, не кайфовать. Вы это сегодня ощутили?

- Да, стадион классный. Действительно, мы получали удовольствие, особенно уже во втором тайме, - рассказал Сидорчук.

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В статье: Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (10)
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andyua (Kyiv)
21.10.2021 в 09:12
Пропоную замість Бєсєдіна в нападі посадити дерево (дуб), результат буде однаковий - раз в рік від дуба щось залетить у ворота. Теж мені, знайшли форварда, блд…
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0
0
янковский ян (Запорожье)
21.10.2021 в 08:51
А зачем вы тогда брали шкурина?
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0
0
storm_ua (Николаев)
21.10.2021 в 08:47
Я скажу чего вам не вистачае,быть проф футболистами..а так вы просто аматеры,слабые,не тренированные,без дыхалки,без паса,без техники..полные нули
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+2
0
avatar
Elektrikc (Львів)
21.10.2021 в 08:54
Невистачає базових навиків сучасного професійного футболіста: прийняти мяч під пресингом, дати точний пас...
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
21.10.2021 в 08:37
"Наш кіт їсть целофанові пакетики, можливо йому чогось у организмі бракує. Вирішили, що місків."
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+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 08:51
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0
0
Caballero (DC)
21.10.2021 в 08:24
"В атаці нам... не вистачає. Можливо, Бєсєдіна" --- Я понял - это намек, я все ловлю налету Но непонятно, что конкретно ты имела ввиду
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+2
0
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2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 08:23
Похоже, там не одному Сидорчуку Беседина (или Супряги, Родригеса) не хватает. Дышится легче, когда понимаешь, что не ты в фокусе внимания …))
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+2
0
tamerlan58 (Львов)
21.10.2021 в 08:04
На жаль,сьогодні рівень українського футболу такий,який є результат що в збірній,що в клубах. Треба щось змінювати.
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+1
0
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Elektrikc (Львів)
21.10.2021 в 08:55
Потрібно змінювати все, починаючи з керівництва
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0
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