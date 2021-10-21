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Сидорчук: В атаке нам чего-то не хватает. Возможно, Беседина
Киевляне минимально проиграли "Барселоне"
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от матча с "Барселоной" (0:1) на "Камп Ноу".
- Мы знали, что "Барселона" начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Так как они играли дома и имели 0 очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также понятно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.
- Мирча Луческу просил разыгрывать мяч через голкипера?
- Да. В принципе, мы всегда пытаемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда "Барселона" перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше.
- В прошлом году в ворота "Динамо" забил Пике, в этом году он снова забил. Почему не удается его удержать?
- Не знаю, мы, в принципе, анализировали всех футболистов, в том числе и по поводу стандартных положений. Если помните, тогда он тоже забил после передачи с фланга. Наверное, все дело в высоком уровне футболиста.
- После "Баварии" стал актуальным вопрос, что "Динамо" мало пробивает по воротам соперника, создает мало моментов. Сегодня вообще было 0 ударов в створ ворот…
- Не знаю, это, наверное, больше вопрос к Мистеру по поводу игры… В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот.
- Если "Бавария" сильно выделяется в группе, то с такой "Барселоной" можно бороться?
- В принципе, можно играть, но тоже тяжело. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашнюю игру.
- Мирча Луческу сказал, что, находясь на этом стадионе нельзя, не кайфовать. Вы это сегодня ощутили?
- Да, стадион классный. Действительно, мы получали удовольствие, особенно уже во втором тайме, - рассказал Сидорчук.
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