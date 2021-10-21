Куман - о победе над Динамо: Такие матчи должны завершаться 3:0 или 4:0

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал минимальную победу над киевским "Динамо" (1:0) в Лиги чемпионов.

"Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот.

Фати долго не играл, и ему требуется время, чтобы вернуть былую форму. У меня были ощущения, что сегодня он сможет показать что-то особенное, но нельзя ждать чуда от парня, которому еще нет и 19 – это невозможно.

Это клуб, в котором мы должны хорошо играть, должны побеждать и забивать голы. Но есть вещи, которые надо улучшить. У нас была задача победить. "Динамо" абсолютно ничего не создало, никакой опасности. Мы прибавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами, но мы были не на максимуме, иначе мы победили бы как минимум в три мяча", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.