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Куман - о победе над Динамо: Такие матчи должны завершаться 3:0 или 4:0

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Каталонская команда минимально обыграла киевлян

Куман - о победе над Динамо: Такие матчи должны завершаться 3:0 или 4:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал минимальную победу над киевским "Динамо" (1:0) в Лиги чемпионов.

"Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот.

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Фати долго не играл, и ему требуется время, чтобы вернуть былую форму. У меня были ощущения, что сегодня он сможет показать что-то особенное, но нельзя ждать чуда от парня, которому еще нет и 19 – это невозможно.

Это клуб, в котором мы должны хорошо играть, должны побеждать и забивать голы. Но есть вещи, которые надо улучшить. У нас была задача победить. "Динамо" абсолютно ничего не создало, никакой опасности. Мы прибавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами, но мы были не на максимуме, иначе мы победили бы как минимум в три мяча", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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В статье: Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
21.10.2021 в 09:14
Сначала нужно забить... а потом уже каркай.
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kalan-86 (Анкара)
21.10.2021 в 08:46
Угомонись ты уже, додик. Натянем вас в Киеве 3-0 или 4-0. Не ной.
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