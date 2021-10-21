Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Баварией

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел в стартовом составе на матч против "Баварии" (0:4) в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Украинец провел на поле 76 минут и был заменен на Эвертона, который впоследствии забил гол в собственные ворота.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру участников встречи. За свои действия Роман получил оценку 5.8 балла - это один из худших баллов. В составе "Бенфики" оценки ниже получили только Отаменди (5.6) и Вертонген (5.7).

Лучшим игроком встречи был признан форвард "Баварии" Сане. Портал оценил действия футболиста в 9.6

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за "орлов" 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал столько же результативных передач.

Скриншот: WhoScored