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Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Баварией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роман провел на поле 76 минут

Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Баварией

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел в стартовом составе на матч против "Баварии" (0:4) в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Украинец провел на поле 76 минут и был заменен на Эвертона, который впоследствии забил гол в собственные ворота.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру участников встречи. За свои действия Роман получил оценку 5.8 балла - это один из худших баллов. В составе "Бенфики" оценки ниже получили только Отаменди (5.6) и Вертонген (5.7).

Лучшим игроком встречи был признан форвард "Баварии" Сане. Портал оценил действия футболиста в 9.6

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за "орлов" 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал столько же результативных передач.

Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Баварией - изображение 1
Скриншот: WhoScored

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
21.10.2021 в 09:06
Не нагнетайте. Там у всех оценки ниже 7-ми, плюс-минус десятые. Яремчук там не сильно выпал из общего уровня.
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