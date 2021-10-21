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Пике: Если выиграем в Киеве, то будем бороться с Бенфикой за выход из группы
Защитник "Барселоны" уже нацелился на победу в Киеве
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился впечатлениями о домашней победе над киевским "Динамо" (1:0) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
"Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед "классико". Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить "Реал".
Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с "Бенфикой" за выход из группы", - приводит слова Пике пресс-служба УЕФА.
Напомним, после 3 туров "Барселона" набрала три очка и теперь занимает 3-е место в группе Е. "Бенфика" идет второй с 4 очками", и лидирующая "Бавария", набрав 9 баллов. Киевляне расположились на последнем месте с 1 очком.
Матч между "Динамо" и "Барселоной" состоится 2 ноября в Киеве.
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