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Пике: Если выиграем в Киеве, то будем бороться с Бенфикой за выход из группы

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Защитник "Барселоны" уже нацелился на победу в Киеве

Пике: Если выиграем в Киеве, то будем бороться с Бенфикой за выход из группы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился впечатлениями о домашней победе над киевским "Динамо" (1:0) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

"Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед "классико". Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить "Реал".

Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с "Бенфикой" за выход из группы", - приводит слова Пике пресс-служба УЕФА.

Напомним, после 3 туров "Барселона" набрала три очка и теперь занимает 3-е место в группе Е. "Бенфика" идет второй с 4 очками", и лидирующая "Бавария", набрав 9 баллов. Киевляне расположились на последнем месте с 1 очком.

Матч между "Динамо" и "Барселоной" состоится 2 ноября в Киеве.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Жерар Пике
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Источник:
УЕФА

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