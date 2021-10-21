Тухель детально рассказал о травмах двух основных форвардов лондонского Челси

Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал разгром "Мальме" в матче 3-го тура Лиги чемпионов (4:0). Цитирует немца BBC.

"Мы хотели взять три очка, хотели добиться заслуженной победы – получили и то, и другое. Мы играли очень интенсивно, это было наше требование к себе. Мы играли прекрасно до того момента, когда счет стал 4:0, я очень доволен".

"У Лукаку вывих голеностопа, у Вернера мышечная травма, проблема с задней поверхностью бедра. Думаю, они пропустят несколько дней. Они были в хорошей форме, это опасные футболисты, они могут создавать моменты и реализовывать их, поэтому теперь нужно искать новые решения, привлечь ребят, которые ждали свой шанс. Такое случается по ходу сезону. У нас много матчей, много турниров. Никаких оправданий".