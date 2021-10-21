Альба - о победе над Динамо: Должны были лучше реализовывать моменты

Защитник "Барселоны" Жорди Альба подвел итоги матча с "Динамо" (1:0) в третьем туре Лиге чемпионов.

"Мы знаем, как Пике играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.

Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы", – цитирует Альбу пресс-служба УЕФА.