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Альба - о победе над Динамо: Должны были лучше реализовывать моменты
Защитник "Барселоны" поделился мыслями после матча с киевлянами
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Барселоны" Жорди Альба подвел итоги матча с "Динамо" (1:0) в третьем туре Лиге чемпионов.
"Мы знаем, как Пике играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.
Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы", – цитирует Альбу пресс-служба УЕФА.
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Источник:УЕФА
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