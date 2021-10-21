  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Альба - о победе над Динамо: Должны были лучше реализовывать моменты
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альба - о победе над Динамо: Должны были лучше реализовывать моменты

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "Барселоны" поделился мыслями после матча с киевлянами

Альба - о победе над Динамо: Должны были лучше реализовывать моменты

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жорди Альба подвел итоги матча с "Динамо" (1:0) в третьем туре Лиге чемпионов.

"Мы знаем, как Пике играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.

Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы", – цитирует Альбу пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеЛуческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорди Альба Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...