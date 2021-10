"Театр мечты в огне!" Роналду эмоционально отреагировал на камбэк МЮ

Нападающий Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Аталантой". Встреча завершилась победой англичан со счетом 3:2.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! ????⚪️⚫️ ???????? pic.twitter.com/3rsmOBpS8H