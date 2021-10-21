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"Театр мечты в огне!" Роналду эмоционально отреагировал на камбэк МЮ
Криштиану забил третий гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Аталантой". Встреча завершилась победой англичан со счетом 3:2.
"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы – "Манчестер Юнайтед", мы никогда не сдадимся! Это "Олд Траффорд"!
Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! ????⚪️⚫️ ???????? pic.twitter.com/3rsmOBpS8H— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20, 2021
Напомним, "Манчестер Юнайтед" в 3 турах набрал 6 зачетных пунктов и занимает первое место в квартете F. "Аталанта" (4) – вторая в группе. В следующем поединке ЛЧ "красные дьяволы" сыграют с "Аталантой" в Бергамо, матч пройдет 2 ноября.
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