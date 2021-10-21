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"Театр мечты в огне!" Роналду эмоционально отреагировал на камбэк МЮ

Лига Чемпионов
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Криштиану забил третий гол

"Театр мечты в огне!" Роналду эмоционально отреагировал на камбэк МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Аталантой". Встреча завершилась победой англичан со счетом 3:2.

"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы – "Манчестер Юнайтед", мы никогда не сдадимся! Это "Олд Траффорд"!

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в 3 турах набрал 6 зачетных пунктов и занимает первое место в квартете F. "Аталанта" (4) – вторая в группе. В следующем поединке ЛЧ "красные дьяволы" сыграют с "Аталантой" в Бергамо, матч пройдет 2 ноября.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд

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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
21.10.2021 в 11:24
...МЮ просто великолепен, но и Аталанта не пальцем сделана, расслабилась, пошли замены...
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Diazirine (Бровары)
21.10.2021 в 11:20
Ви там Гугл Транслейтом перекладаєте? Які люди??? Ми - Ман Юнайтед!)))
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