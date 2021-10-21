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Аталанта, ты у Криштиану – 38-я. Роналду установил рекорд в рамках ЛЧ и опередил Месси

Лига Чемпионов
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Португалец on fire

Аталанта, ты у Криштиану – 38-я. Роналду установил рекорд в рамках ЛЧ и опередил Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 20 октября, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аталанту" (3:2) в главном клубном европейском турнире. Третий гол "красных дьяволов" забил форвард Криштиану Роналду. Таким образом, "бергамаски" стали 38-й командой, которая пропустила в Лиге чемпионов от португальца – это рекорд соревнования.

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Интересно, что 19 октября своей 37-й команде в ЛЧ забил аргентинец Лионель Месси, "ПСЖ" форварда встречался с "РБ Лейпциг" (3:2).

Сейчас в активе Роналду 137 голов в Лиге чемпионов, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. На второй позиции – Месси (123 мяча).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Источник:
UEFA

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