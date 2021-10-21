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Аталанта, ты у Криштиану – 38-я. Роналду установил рекорд в рамках ЛЧ и опередил Месси
Португалец on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 20 октября, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аталанту" (3:2) в главном клубном европейском турнире. Третий гол "красных дьяволов" забил форвард Криштиану Роналду. Таким образом, "бергамаски" стали 38-й командой, которая пропустила в Лиге чемпионов от португальца – это рекорд соревнования.
Интересно, что 19 октября своей 37-й команде в ЛЧ забил аргентинец Лионель Месси, "ПСЖ" форварда встречался с "РБ Лейпциг" (3:2).
▪️ First to score vs 35 different teams: Lionel Messi— William Hill (@WilliamHill) October 20, 2021
▪️ First to score vs 36 different teams: Lionel Messi
▪️ First to score vs 37 different teams: Cristiano Ronaldo
▪️ First to score vs 38 different teams: Cristiano Ronaldo
The GOATs keep swapping #UCL records. ???? pic.twitter.com/PLz0Wivsbi
Сейчас в активе Роналду 137 голов в Лиге чемпионов, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. На второй позиции – Месси (123 мяча).
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