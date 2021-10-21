Линекер – о Сульшере: Думаешь, что сейчас Оле соскользнет с руля, а он успевает за него схватиться

Бывший нападающий национальной сборной Англии Гари Линекер поделился своими впечатлениями от камбэка "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой" (3:2) в рамках главного клубного европейского турнира.

"Каждый раз, когда начинаешь думать, что сейчас Сульшер соскользнет с руля, он каким-то чудом умудряется успеть за него схватиться".

Every single time you think Ole’s hands have slipped off the wheel, out of nowhere, somehow, he grabs hold of it again. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) October 20, 2021

Отметим, что третий гол "красных дьяволов" забил форвард Криштиану Роналду. Таким образом, "бергамаски" стали 38-й командой, которая пропустила в Лиге чемпионов от португальца – это рекорд соревнования.