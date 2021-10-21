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Линекер – о Сульшере: Думаешь, что сейчас Оле соскользнет с руля, а он успевает за него схватиться

Лига Чемпионов
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Линекер – о Сульшере: Думаешь, что сейчас Оле соскользнет с руля, а он успевает за него схватиться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший нападающий национальной сборной Англии Гари Линекер поделился своими впечатлениями от камбэка "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой" (3:2) в рамках главного клубного европейского турнира.

"Каждый раз, когда начинаешь думать, что сейчас Сульшер соскользнет с руля, он каким-то чудом умудряется успеть за него схватиться".

Отметим, что третий гол "красных дьяволов" забил форвард Криштиану Роналду. Таким образом, "бергамаски" стали 38-й командой, которая пропустила в Лиге чемпионов от португальца – это рекорд соревнования.

Читайте такжеВыдающийся камбэк. МЮ - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов
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В статье: Гари Линекер Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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