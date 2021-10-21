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Линекер – о Сульшере: Думаешь, что сейчас Оле соскользнет с руля, а он успевает за него схватиться
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий национальной сборной Англии Гари Линекер поделился своими впечатлениями от камбэка "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой" (3:2) в рамках главного клубного европейского турнира.
"Каждый раз, когда начинаешь думать, что сейчас Сульшер соскользнет с руля, он каким-то чудом умудряется успеть за него схватиться".
Every single time you think Ole’s hands have slipped off the wheel, out of nowhere, somehow, he grabs hold of it again.— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) October 20, 2021
Отметим, что третий гол "красных дьяволов" забил форвард Криштиану Роналду. Таким образом, "бергамаски" стали 38-й командой, которая пропустила в Лиге чемпионов от португальца – это рекорд соревнования.
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