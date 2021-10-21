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"Сложнее из-за отсутствия Месси". Забарный сравнил два матча против Барселоны

Лига Чемпионов
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Киевляне минимально проиграли каталонцам

"Сложнее из-за отсутствия Месси". Забарный сравнил два матча против Барселоны

Фото: ФК Динамо Киев

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Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

- Игра по-своему была тяжелой, не так, как с "Баварией". Однако с "Барселоной" тоже было трудновато.

- Насколько легче было играть по сравнению с прошлым годом, когда у испанцев был Месси? Почувствовали эту разницу?

- В принципе, тогда где-то при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Месси не любит прессинговать. А сейчас было очень сложно, ведь они на нас оказывали сильное давление.

- Насколько сложно было бороться на втором этаже? Где-то вы все же прозевали этот момент с Пике.

У них в первом тайме в атаке играл де Йонг, благодаря чему испанцы больше подавали. Поэтому где-то и возникала острота. В принципе, мы почти справились, если не считать стандарта, с которого забил Пике... Это футбол. Нужно двигаться дальше", – сказал Забарный

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
SportArena

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