"Сложнее из-за отсутствия Месси". Забарный сравнил два матча против Барселоны

Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

- Игра по-своему была тяжелой, не так, как с "Баварией". Однако с "Барселоной" тоже было трудновато.

- Насколько легче было играть по сравнению с прошлым годом, когда у испанцев был Месси? Почувствовали эту разницу?

- В принципе, тогда где-то при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Месси не любит прессинговать. А сейчас было очень сложно, ведь они на нас оказывали сильное давление.

- Насколько сложно было бороться на втором этаже? Где-то вы все же прозевали этот момент с Пике.

У них в первом тайме в атаке играл де Йонг, благодаря чему испанцы больше подавали. Поэтому где-то и возникала острота. В принципе, мы почти справились, если не считать стандарта, с которого забил Пике... Это футбол. Нужно двигаться дальше", – сказал Забарный