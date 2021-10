Лилль не выиграл ни в одном домашнем матче ЛЧ за последние 15 лет

Вчера, 20 октября, французский "Лилль" сыграл вничью с испанской "Севильей" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, "доги" не выиграли ни один из своих последних 13 домашних поединков в рамках главного клубного европейского турнира. В октябре 2006 года "Лилль" одолел "АЕК" со счетом 3:1. Французы повторили антирекорд "Стяуа".

На данный момент турнирную таблицу квартета G с 7 зачетными пунктами возглавляет "Зальцбург". "Севилья" идет на второй строчке (3), "Лилль" – на третьем месте (2), "Вольфсбург" замыкает группу (тоже 2, но разница мячей хуже).

