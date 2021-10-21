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Несмотря на полную вакцинацию: Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19
Мюнхен теряет проводника на время его самоизоляции
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" сообщает о том, что 34-летний наставник первой команды немцев Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Отмечается, что специалист прошел полный курс вакцинации. Он вернется в Германию отдельно от игроков на машине скорой помощи, у себя дома Юлиан будет на самоизоляции.
Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there.— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 21, 2021
Вчера, 20 октября, "Бавария" разгромила "Бенфику" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:4). На данный момент мюнхенцы возглавляют свой квартет E (9), команда из Лиссабона расположилась на второй строчке (4), "Барселона" – третья (3), киевское "Динамо" – четвертое (1).
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