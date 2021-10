Несмотря на полную вакцинацию: Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" сообщает о том, что 34-летний наставник первой команды немцев Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что специалист прошел полный курс вакцинации. Он вернется в Германию отдельно от игроков на машине скорой помощи, у себя дома Юлиан будет на самоизоляции.

Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there.