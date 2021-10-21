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Несмотря на полную вакцинацию: Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мюнхен теряет проводника на время его самоизоляции

Несмотря на полную вакцинацию: Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" сообщает о том, что 34-летний наставник первой команды немцев Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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Отмечается, что специалист прошел полный курс вакцинации. Он вернется в Германию отдельно от игроков на машине скорой помощи, у себя дома Юлиан будет на самоизоляции.

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Вчера, 20 октября, "Бавария" разгромила "Бенфику" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:4). На данный момент мюнхенцы возглавляют свой квартет E (9), команда из Лиссабона расположилась на второй строчке (4), "Барселона" – третья (3), киевское "Динамо" – четвертое (1).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн коронавирус
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Источник:
FC Bayern

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Комментарии (4)
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Il Gatto
21.10.2021 в 13:07
Незважаючи на повну безграмотність: копіпастери досі копіпастять новини на юа.футбол
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+1
0
Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 12:39
Потому что вакцина до лампочки
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+3
-2
Cerega15 (Kherson)
21.10.2021 в 12:51
Нет, не до лампочки - коллективный иммунитет вырабатывается даже при условии относительной эффективности вакцин 50% (у вакцин против ковида от 60 до 90%%). Просто, чтобы понять это тебе нужен уровень IQ хотя бы выше, чем у обезьяны.
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+1
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
21.10.2021 в 12:37
Баварии тренер не нужен А Нагельсманну - здоровья!
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+1
0


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