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Леоненко: Шахтеру дали по носу и поставили на место

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Эксперт - о поражении "горняков" от "Реала"

Леоненко: Шахтеру дали по носу и поставили на место

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Эксперт каналов Футбол 1/2/3 Виктор Леоненко в программе Великий футбол подвел итоги матча "Шахтер" - "Реал", который завершился поражение донецкой команды - 0:5.

"Шахтер" из этого матча может извлечь плюсы. Им дали по носу и поставили на место. Они поняли, что им есть куда расти. Каждому игроку "Шахтера" нужно представить себя в "Реале". Соответствуют ли они уровню этого клуба?

В этом матче многое решил глупый первый гол, который "горняки" забили сами себе и на этом все закончилось. "Шахтер" перестал играть, а "Реал" еще и прибавил за счет класса. Грустно, но после поражения нужно сделать выводы", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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