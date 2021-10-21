Леоненко: Шахтеру дали по носу и поставили на место

Эксперт каналов Футбол 1/2/3 Виктор Леоненко в программе Великий футбол подвел итоги матча "Шахтер" - "Реал", который завершился поражение донецкой команды - 0:5.

"Шахтер" из этого матча может извлечь плюсы. Им дали по носу и поставили на место. Они поняли, что им есть куда расти. Каждому игроку "Шахтера" нужно представить себя в "Реале". Соответствуют ли они уровню этого клуба?

В этом матче многое решил глупый первый гол, который "горняки" забили сами себе и на этом все закончилось. "Шахтер" перестал играть, а "Реал" еще и прибавил за счет класса. Грустно, но после поражения нужно сделать выводы", — сказал Леоненко.