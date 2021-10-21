Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму

Перед поединком 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "РБ Лейпциг", фотографы запечатлели занимательное предложение от юного поклонника творчества Лионеля Месси.

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Мальчишка настолько сильно желал заполучить футболку своего кумира, что взамен, видимо, готов был расстаться с собственной мамой. Условия "бартера" парень записал на большой картонке черным маркером, размахивая ей во время предматчевой разминки.

"Лео, дай мне свою футболку. Я отдам тебе мою маму".

Leo, give me your shirt I give you my Mum - A young PSG fan to Lionel Messi the G.O.A.T???????????????????? pic.twitter.com/PW8KPb61bC — Brunal Alex (@BrunalAlex) October 19, 2021

Забавно, что мать болельщика в это время сидела рядом. Напомним, в этом поединке Месси оформил дубль, "ПСЖ" одолел немцев со счетом 3:2.