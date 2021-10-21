  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Аргентинец – любимец фанатов

Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед поединком 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "РБ Лейпциг", фотографы запечатлели занимательное предложение от юного поклонника творчества Лионеля Месси.

Читайте такжеМбаппе объяснил, почему он попросил Месси пробить первый пенальти в ворота РБ Лейпциг

Мальчишка настолько сильно желал заполучить футболку своего кумира, что взамен, видимо, готов был расстаться с собственной мамой. Условия "бартера" парень записал на большой картонке черным маркером, размахивая ей во время предматчевой разминки.

"Лео, дай мне свою футболку. Я отдам тебе мою маму".

Забавно, что мать болельщика в это время сидела рядом. Напомним, в этом поединке Месси оформил дубль, "ПСЖ" одолел немцев со счетом 3:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
21.10.2021 в 14:54
Напишу доньці плакат «Обміняю тата на твої лосіни» і підемо в сектор для стрибків до Юлії Левченко
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 13:46
Мать родную... За футболку.
Ответить
0
0
garry1530962 (Новомосковск)
21.10.2021 в 14:02
Посмотрите маме в глаза. А не она ли была инициатором этой затеи?
Ответить
+2
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
21.10.2021 в 13:38
А записочку писала мама
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...