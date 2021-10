Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму

Перед поединком 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "РБ Лейпциг", фотографы запечатлели занимательное предложение от юного поклонника творчества Лионеля Месси.

Мальчишка настолько сильно желал заполучить футболку своего кумира, что взамен, видимо, готов был расстаться с собственной мамой. Условия "бартера" парень записал на большой картонке черным маркером, размахивая ей во время предматчевой разминки.

Leo, give me your shirt I give you my Mum - A young PSG fan to Lionel Messi the G.O.A.T???????????????????? pic.twitter.com/PW8KPb61bC