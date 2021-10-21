Виктор Хлус: Динамо играет без нападающего. Формально кто-то есть, но физически и ментально его нет

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал игру киевлян в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", который завершился поражением 0:1

"Трудно что-то говорить об игре "Динамо", если команда за 90 минут ни разу не пробила в створ ворот. Несколько раз подобрались к штрафной площадке соперника и в целом в течение матча выглядели беззубо. Если бы "Барселона" реализовала свои голевые моменты, именно в первой половине, то на перерыв команды бы ушли со счетом 0:3. Это говорит о том, какой бы "автобус" динамовцы не ставили, в обороне видны большие проблемы.

Было понятно, что Луческу изберет любимую тактику - все глубоко в защите, а впереди как будет. По другому "Динамо" с сильными соперниками играть не умеет. Но даже при такой схеме у наших ворот возникали опасные моменты. С такими командами как "Бавария", "Барселона" видны все минусы, о которых все говорят, но в чемпионате Украины их не замечают. В нашем слабом первенстве "Динамо" выглядит очень классно, а в Лиге чемпионов все наоборот.

Многие специалисты думали, что с кризисной "Барселоной" мы сможем потягаться, но уровень "Динамо" не позволил даже это сделать. Во втором тайме испанцы сбросили немного обороты, позволив киевлянам чаще переходить на их половину поля, но игроки бежали вперед, оглядываясь с опаской назад. А впереди полная пустота!

Дожили, что "Динамо" последние годы играет без нападающего. Формально кто-то есть, но физически и ментально его нет. Луческу во Львове психанул, убрав с поля Супрягу, а против "Барсы" то ли от безысходности, то ли думал тактически переиграть оппонента, снова доверил ему место в основе. Но очередной эксперимент провалился. Чтобы снабжать нападающего передачами, нужно владеть мячом, но киевляне бегали в поисках его, тратя много сил в холостую. Не могли зацепиться за мяч, потому что нет мастерства. Класс, индивидуальное и командное мастерство у "Барселоны" на голову выше, чем у "Динамо", поэтому трудно было рассчитывать на приемлемый результат.

Хотелось бы найти хоть какие-то плюсы в игре "Динамо", но таковых не было видно. Наверное, один плюс, что проиграли не так разгромно и 0:1 можно считать результат почетным и достойным. Главное - нет разгрома, как было с "Баварией" или "Шахтер" с "Реалом"".