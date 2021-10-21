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Луческу: Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов
Наставник указывает на разницу в турнирах
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги поражения от "Барселоны" (0:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
"У нас на старте встречи был момент выхода три в одного, но приняли неправильное решение и не использовали шанс. На таком уровне нужно забивать такие моменты. Мы должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень. Это не игры чемпионата Украины, а матчи Лиги чемпионов.
Тут намного больше агрессии и выше скорость", - сказал Луческу.
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