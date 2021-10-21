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Луческу: Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник указывает на разницу в турнирах

Луческу: Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги поражения от "Барселоны" (0:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"У нас на старте встречи был момент выхода три в одного, но приняли неправильное решение и не использовали шанс. На таком уровне нужно забивать такие моменты. Мы должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень. Это не игры чемпионата Украины, а матчи Лиги чемпионов.

Тут намного больше агрессии и выше скорость", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 14:47
Не то что понимаем, а и видим...
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
21.10.2021 в 14:32
Такие команды, как динамо вообще не должны выступать в ЛЧ вместе с топами. Только Суперлига спасёт ситуацию с такими вот динамами.
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-3
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Drovko (Lviv)
21.10.2021 в 14:30
Треба також розуміти, що грати в футбол треба не тільки в УПЛ, а і у єврокубках...чемпіонат Молдови ще слабший за нас, але Шериф же не боїться грати, а наші клубі якісь залякані.
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