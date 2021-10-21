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Гол в ворота Шахтера претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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На награду претендуют четыре футболиста

Гол в ворота Шахтера претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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УЕФА назвал имена номинантов на звание лучшего гола недели по итогам третьего тура Лиги чемпионов.

Одним из претендентов стал гол Винисиуса Жуниора ("Реал") в ворота "Шахтера". Кроме него на награду претендуют Паулиньо из "Спортинга" (гол Бешикташу"), Эдин Джеко ("Интер") в ворота "Шерифа" и Наби Кейт из "Ливерпуля" в ворота мадридского "Атлетико".

Напомним, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Реала", пропустив пять сухих голов (0:5).

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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