Гол в ворота Шахтера претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги чемпионов

УЕФА назвал имена номинантов на звание лучшего гола недели по итогам третьего тура Лиги чемпионов.

Одним из претендентов стал гол Винисиуса Жуниора ("Реал") в ворота "Шахтера". Кроме него на награду претендуют Паулиньо из "Спортинга" (гол Бешикташу"), Эдин Джеко ("Интер") в ворота "Шерифа" и Наби Кейт из "Ливерпуля" в ворота мадридского "Атлетико".

