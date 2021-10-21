Гулливеры в стране великанов, или Не то пальто. Акценты зрителя на играх наших в Лиге чемпионов

Напомню: этот параллельный обзор любителя футбола отнюдь не имеет целью сравнение в чью-либо пользу. Да, если честно, я особой пользы и не вижу. Этим пусть занимаются те, чей футбольный спектр ограничен цветами любимого клуба. И по мне, это верх примитивизма – состязаться в том, кто сколько пропустил и на чьем поле.

На мой взгляд, паршивенько отыграли оба, но каждый по-своему. Итак, мы вновь увидели приключения наших гулливеров. Только теперь они из страны лилипутов переехали в страну великанов. В очередной раз подтвердив медицинский факт: им тесно в карликовом чемпионате, но на фоне сильных футбольного мира они сами выглядят беспомощно.

По традиции, заглянем в рейтинг УЕФА. Был несколько удивлен, но "Барселона" в нем сейчас строкой выше "Реала". Соответственно, пятое и шестое места. "Шахтер" расположен на дюжину мест ниже королевского клуба. "Динамо" уступает "Барселоне" четверть сотни позиций – разница более чем в два раза больше.

В Испании нынче "Реал" опережает "Барсу" на четыре места и два очка. В Украине, напомню, "Шахтер" отстает от "Динамо" на три. То есть, при сильном желании, сравнивать эти два матча можно. Но вряд ли это станет свидетельством более достойной игры одного из наших полномочных представителей в Европе.

Поединок (если его можно так назвать) в Киеве смотрелся в два раза зрелищнее: дюжина стоящих внимания эпизодов у ворот – против шести в Барселоне. При этом единственный момент после перерыв там был создан у ворот "Динамо" скорее самим же "Динамо". Словом, целый тайм мимо кассы.

А вот судьба обоих матчей решалась практически в одно и то же время. После гола Пике на 36-й минуте в Барселоне, как оказалось, игру можно было заканчивать. На минуту позже случился самострел Кривцова в Киеве, и здесь тоже он решил все: свой первый шанс "Шахтер" получил уже при 0:2, а чем дело закончилось – вы в курсе.

По моим подсчетам, общее соотношение опасных моментов в Киеве было 3:9 в пользу гостей, а в Барселоне – 6:0 в пользу хозяев поля. Методом банальнейшей логики делим эти цифры на три случая, образующих систему, и получаем счет 1:3 в пользу "Реала" и 2:0 в пользу "Барселоны". Вы чувствуете существенную разницу?

Табло, как всегда, отразило степень реализации возможностей команд. А кто-то назовет это классом. Если "Реал" использовал более половины своих шансов, то "Барселона" - один из шести. Если "Шахтер" не забил ни один из трех гипотетических голов (Фернандо, он же + Марлос, и Мудрик), то у "Динамо" им просто неоткуда было взяться.

По поводу легитимности первого мяча "Реала". К сожалению, это все та же печальная история имени Мбаппе. Комментарий Юстаса: "По нормальным правилам - это "вне игры". Кривцов прерывал нацеленную передачу на игрока, который был в офсайде". Увы, нынче в ходу правила ненормальные, поэтому гол таки парадоксально чистый.

Другое дело, что "Реалу" тупо повезло с этим неудачным касанием Кривцова. Но, глядя на итоговый счет, об этом как-то и заикнуться неудобно.

По поводу якобы фола на Гармаше в штрафной. Луческу такой Луческу…

Говоря о личностях, в первую голову выделю Бензема – участие в двух третях всех моментов у ворот Трубина, включая три гола. Затем у меня пойдет Винисиус, а замкнет троицу также "реалист" - Куртуа с четырьмя важными сэйвами во втором тайме.

В Барселоне больше других запомнились Депай и Люк де Йонг.

Среди наших и назвать-то некого. Пожалуй, самым заметным был тот же Трубин. Но, извините, он пропускал чаще, чем выручал.

Итак, позади первый круг – мы по разу встретились с каждым из соперников. Можно сказать, что, пропустив несчастливую чертову дюжину в четырех из этих шести матчей, в атаке мы строго соблюли "сухой закон". Впечатляет, ибо припомнить такое затрудняюсь, если честно.

"Динамо" и "Шахтер" смогли клюнуть по очечку не там, где я предполагал. Также оба с треском проиграли фаворитам. А вот казавшиеся мне уязвимыми визави слабины не дали. И если в случае с "Шерифом" это была сенсация, то "Барселона" просто оказалась не настолько плоха, чтобы не выиграть у киевлян. Или "Динамо" - не настолько хорошо.

В том, что лигочемпионское пальто нам придется, мягко выражаясь, не впору, сомнений не было еще после первого тура. Но неужели мы, впервые в истории, окажемся без Лиги Европы? Квалифайн "Зари" не в счет: это называется "до порога довела, а любви не дала".

Смотрим в таблицы и календарь игр. "Шахтер" выглядит обреченным на вылет: после Мадрида и Милана даже победа над "Шерифом" может не утешить. С "Динамо", на первый взгляд, веселее: домашние поединки с "Барселоной" и "Баварией" и потенциально решающий матч в Лиссабоне. Но нужно же выиграть хотя бы разок у кого-то. Как?

Если мы пока забить не в состоянии, никому и нигде. Мне кажется, моментом истины станет следующая игра команды Луческу. Если ей хоть каким-то образом не посчастливится взять три очка у "Барселоны" в Киеве, можно будет смело умывать руки и здесь. А после вчерашнего в такой успех сложно поверить. Бодался теленок с дубом…

То есть, зима близко, а мы рискуем остаться вообще без пальтишки.

И зряшное это занятие – уточнять, кто упал в грязь лицом, а кто на спину. Нынешние "Динамо" и "Шахтер" - команды приблизительно одного уровня. Де Дзерби располагает лучшими кадровыми возможностями, потенциал его подопечных выше – поэтому то, что он все еще в роли догоняющего, делает честь Луческу. И наоборот, как вы понимаете.

Обе команды сейчас вернутся в Лилипутию потрепанными, но все же гулливерами. Слабо верится в то, что "Днепр-1" или "Ворскла" смогут подпрыгнуть выше головы. Такова сейчас наша высшая лига. Это ведь ее макнули по полной программе с этими 0:13. Извините, забыл "Зарю" - с 1:19. Это пока – сегодня вечер еще не наступил: ждем юбилея.

Вместо того чтобы четырежды в сезоне играть друг с другом и с более-менее конкурентными соперниками, которые за счет этого растут над собой, наши представители в Европе больше половины матчей в чемпионате проводят с командами калибра первой лиги. Что их расслабляет и снижает уровень элитного турнира страны.

И, что характерно, вот тут Луческу, у которого в "Шахтере" на эту тему рот не закрывался, молчит. Хотя и его "Динамо" от этого, безусловно, страдает. Идет в фарватере клубной политики? Так или иначе, хоть в сотый раз могу повторить: то, что мы сейчас терпим в Европе – конкретный и однозначный результат расширения лиги.

И я бы не стал сейчас трепаться об экономическом положении. Всякое бывало, но чтобы так все рухнуло в одночасье – чтобы мы вылетали с оглушительным свистом практически на всех уровнях и этапах именно сейчас – совпадение? Не думаю. Важно: при этом в УПЛ наши терпилы выглядят бодрячком, а иные и вовсе гулливерят. В стране лилипутов.

Вспомнился анекдот про наркомана, заканчивавшийся словами: "А что, мая не будет?" К вопросу о Лиге Европы.