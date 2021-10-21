  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сидорчук вошел в топ-10 гвардейцев Динамо по количеству игр в еврокубках
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук вошел в топ-10 гвардейцев Динамо по количеству игр в еврокубках

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч против "Барселоны" стал для капитана киевлян юбилейным

Сидорчук вошел в топ-10 гвардейцев Динамо по количеству игр в еврокубках

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч с "Барселоной" (0:1) в рамках группового турнира Лиги чемпионов стал для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука юбилейным, 65-м, в еврокубковых турнирах.

По этому показателю полузащитник вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев "бело-синих" во времена независимости Украины. Этот список возглавляет многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковые баталии.

Топ-10 еврокубковых гвардейцев "Динамо"

  1. Александр Шовковский – 143
  2. Олег Гусев – 98
  3. Андрей Ярмоленко – 80
  4. Денис Гармаш – 76
  5. Валентин Белькевич – 73
  6. Максим Шацких – 73
  7. Сергей Ребров – 72
  8. Андрей Гусин – 66
  9. Евгений Хачериди – 65
  10. Сергей Сидорчук – 65

Известно, что матчевые юбилеи отпраздновали Виталий Миколенко (30-й матч в еврокубках) и Карлос де Пена (20-й), а полузащитник Витиньо и нападающий Эрик Рамирес дебютировали в еврокубках за "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 15:42
А очков опыта = 0...
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...