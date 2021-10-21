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Сидорчук вошел в топ-10 гвардейцев Динамо по количеству игр в еврокубках
Матч против "Барселоны" стал для капитана киевлян юбилейным
Фото: ФК Динамо Киев
Матч с "Барселоной" (0:1) в рамках группового турнира Лиги чемпионов стал для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука юбилейным, 65-м, в еврокубковых турнирах.
По этому показателю полузащитник вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев "бело-синих" во времена независимости Украины. Этот список возглавляет многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковые баталии.
Топ-10 еврокубковых гвардейцев "Динамо"
- Александр Шовковский – 143
- Олег Гусев – 98
- Андрей Ярмоленко – 80
- Денис Гармаш – 76
- Валентин Белькевич – 73
- Максим Шацких – 73
- Сергей Ребров – 72
- Андрей Гусин – 66
- Евгений Хачериди – 65
- Сергей Сидорчук – 65
Известно, что матчевые юбилеи отпраздновали Виталий Миколенко (30-й матч в еврокубках) и Карлос де Пена (20-й), а полузащитник Витиньо и нападающий Эрик Рамирес дебютировали в еврокубках за "Динамо".
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