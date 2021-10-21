Сидорчук вошел в топ-10 гвардейцев Динамо по количеству игр в еврокубках

Матч с "Барселоной" (0:1) в рамках группового турнира Лиги чемпионов стал для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука юбилейным, 65-м, в еврокубковых турнирах.

По этому показателю полузащитник вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев "бело-синих" во времена независимости Украины. Этот список возглавляет многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковые баталии.

Топ-10 еврокубковых гвардейцев "Динамо"

Александр Шовковский – 143 Олег Гусев – 98 Андрей Ярмоленко – 80 Денис Гармаш – 76 Валентин Белькевич – 73 Максим Шацких – 73 Сергей Ребров – 72 Андрей Гусин – 66 Евгений Хачериди – 65 Сергей Сидорчук – 65

Известно, что матчевые юбилеи отпраздновали Виталий Миколенко (30-й матч в еврокубках) и Карлос де Пена (20-й), а полузащитник Витиньо и нападающий Эрик Рамирес дебютировали в еврокубках за "Динамо".